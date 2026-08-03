REPORTER TV PINK OSVOJIO PRESTIŽNU NAGRADU: Dokumentarni film 'Kamena devojka' najbolji promotivni turistički film na Vrmdža festu

Dokumentarni film „Kamena devojka“, autora Novice Kojića, u produkciji Artvizije, osvojio je Priznanje za najbolji promotivni turistički film na jubilarnom 10. Vrmdža festu, jednom od najznačajnijih festivala turističkog i dokumentarnog filma u Srbiji.

Na ovogodišnji festival pristiglo je 70 filmova, a selektor Velimir Stojanović odabrao je 55 ostvarenja za zvaničnu konkurenciju. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu Dejan Dabić, predsednik, Dejan Vučenović i Jelena Stojanović.

Grand pri festivala „Latin grad“ pripao je Ani Zulević za film „Putovanje jednog ornitologa, dr Vojislav Vasić“, dok je priznanje „Petar Lalović“ za naročit doprinos podizanju ekološke svesti na filmu dodeljeno novinarki Suzani Stamenković.

Nagrađeni film „Kamena devojka“ donosi priču o Podzemnom gradu Karađorđevića u Malom Zvorniku, jednom od najznačajnijih turističkih lokaliteta u Srbiji, kroz svedočenja i priče ljudi koji svakodnevno rade na njegovoj promociji.

– Prvi put kada sam posetio Podzemni grad Karađorđevića javila se želja da ovaj jedinstveni kompleks predstavimo kroz dokumentarni film. Kada sam video da je Vrmdža fest otvorio konkurs za prijavu filmova, odlučio sam da pošaljem naše ostvarenje. Iskreno, prijatno me je iznenadila odluka žirija da nam dodeli ovo priznanje – kaže Novica Kojić.

Kako ističe, dokumentarac je nastao zahvaljujući zajedničkom radu više ljudi koji su želeli da na autentičan način predstave jednu od najvećih turističkih atrakcija zapadne Srbije.

– U dokumentarcu smo zabeležili priču Marine Glogorević i Srđana Jovanovića iz Turističke organizacije Mali Zvornik, koji su svojim znanjem i posvećenošću približili značaj Podzemnog grada. Veliku zahvalnost dugujemo Ognjenu Kojiću, koji je snimio i montirao film.

Kao dopisnik TV Pink iz Mačvanskog okruga, potrudiću se da delovi ovog dokumentarnog filma budu prikazani i u programu nacionalne televizije, kako bi priča o Podzemnom gradu Karađorđevića stigla do što većeg broja gledalaca širom Srbije. Nadam se da će ova nagrada, ali i prikazivanje filma na festivalu i na televiziji, dodatno doprineti promociji Podzemnog grada i privući još veći broj posetilaca u Mali Zvornik – rekao je Kojić.

Priznanje sa Vrmdža festa predstavlja značajno priznanje autorima filma, ali i potvrdu da priče o prirodnom i kulturno-istorijskom nasleđu Srbije, ispričane na kvalitetan dokumentarni način, imaju svoje mesto među najboljim ostvarenjima domaće turističke i dokumentarne produkcije.