Beograd uvodi mere zbog paklenih vrućina! Gori sve na 39 stepeni - ovih 10 lokacija biće spas

Beograd se priprema za visoke temperature: od 27. jula preduzete preventivne mere zbog narandžastog meteoalarma

Zbog najavljenih vremenskih prilika i narandžastog meteoalarma na visoke temperature, Grad Beograd i Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda započeli su od 27. jula sa preduzimanjem preventivnih mera u uslovima visokih temperatura, u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje Beograda na visoke temperature do kraja prve dekade avgusta, do kada su prognozirane visoke temperature od 36 do 39 stepeni Celzijusa, a očekuju se i tropske noći s minimalnim temperaturama od 22 do 24 stepena.

- Od početka prethodne nedelje i u narednom periodu, u danima kada su prognozirane ekstremne temperature, cisterne s vodom za piće će u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u gradu, i to na sledećim lokacijama:

stajalište „Beogradski sajam” (smer ka periferiji),

okretnica „Zeleni venac”,

kružni tok kod GO Novi Beograd,

Zemun - okretnica u Cara Dušana,

Trg Slavija,

Trg Nikole Pašića,

Trg republike,

Avijatičarski trg,

Ada Ciganlija (stanica presedanja u smeru ka periferiji),



Bulevar Mihajla Pupina (stajalište „Šest kaplara”).

Takođe, biće omogućen i neometan rad svih javnih česama i fontana na teritoriji grada Beograda, koje su u nadležnosti JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” i JKP-a „Zelenilo – Beograd”. Gradske fontane, javne česme, kao i platoi na kojima su one postavljene svakodnevno se održavaju.

Kvalitet vode sa javnih česama koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda uporedo kontrolišu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” i Gradski zavod za javno zdravlje. Još jednom apeluje se na sve sugrađane da racionalno koriste vodu za piće kako bi se očuvao sistem vodosnabdevanja u gradu, navedeno je u saopštenju Gradskog štaba za vanredne situacije.

Autor: D.B.