POSLE 40 STEPENI, U SRBIJU STIŽE HLADNI FRONT! Ovaj deo zemlje prvi na udaru NEVREMENA - označen datum kada se završava toplotni talas

Srbija je na udaru vrelog toplotnog talasa, a narednih dana biće još vrelije. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 35 do 40 stepeni, lokalno i do 41 stepen.

U petak posle podne i pred kraj dana do severa Vojvodine očekuje se prodor oslabljenog hladnog fronta, uz skretanje vetra na veoma jak severozapadni, a očekuje se i prodor nešto svežije vazdušne mase.

Očekuje se i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

U toku večeri i noći ovaj oslabljeni hladni front premeštaće se i preko centralne Srbije.

Iako neće doneti značajnu promenu u vidu jakog zahlađenja i obilnih padavina, očekuju se tek lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali će uz pojačan severozapadni vetar doći do tek takvog osveženja da bude nešto prijatnije.

Osveženje će se najmanje osetiti na jugu i jugoistoku Srbije gde će i u subtou biti vruće uz temperature do 35-36 stepeni, dok će najviše osvežiti na severu Srbije za 5 do 7 stepeni, pa će biti do 32-33°C.

U subotu se lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima Srbije.

Od nedelje ponovo sunčano i toplo, ali prvih dana neće biti vrelo kao sada, već uz ugodnije temperature, iako će biti i dalje veoma toplo.

Maksimalna temperatura u nedelju od 30 do 35°C, potom u manjem porastu.

Iako nas oko 8. avgusta očekuje manja promena vremena, toplotni talas bi se zadržao bar čak do sredine avgusta i za sada nema na vidiku da će doći do značajnijeg pada temperature vazduha i ozbiljnih padavina.

Ogroman deficit padavina i suša već se i više nego odražavaju na naše reke, a situacija na Dunavu je alarmantna.

Autor: Iva Besarabić