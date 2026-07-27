Temperature ponovo rastu do 40 stepeni: Poznat tačan datum kada stiže novi toplotni talas

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najavu prema kojoj nas narednih dana očekuje stabilizacija vremena, ali i znatan porast temperatura koji će početkom avgusta dostići i do 40 stepeni Celzijusa.

Danas promenljivo, na jugu kiša i grmljavina

Tokom današnjeg dana (ponedeljak, 27. jul) na jugu i jugoistoku Srbije biće pretežno облаčno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim krajevima zemlje očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, na planinama povremeno jak, zapadni i jugozapadni, koji će tokom dana skretati na severozapadni, dok se posle podne u Vojvodini očekuje njegovo pojačanje. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 29 do 33 °C.

Od srede povratak tropskih vrućina

Već od utorka (28. jul) u većini mesta biće suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša očekuje tek ponegde u planinskim predelima.

Prava letnja žega počinje od srede, 29. jula, od kada nas očekuje sunčano i sve toplije vreme. Maksimalne dnevne temperature do kraja nedelje kretaće se od 34 do 38 °C, dok se početkom avgusta lokalno očekuju ekstremne temperature – i do 40 stepeni Celzijusa.

Građanima se savetuje oprez i pridržavanje preporuka tokom predstojećeg toplotnog talasa, dok na rekama trenutno nema aktuelnih hidroloških upozorenja.

Autor: S.M.