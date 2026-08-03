Uručeni pokloni porodici Pavlović! Đerlek: Briga nije samo društvena odgovornost, već i ulaganje u budućnost naše zemlje (FOTO)

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, danas je na inicijativu ministra Zlatibora Lončara uručio poklone sedmočlanoj porodici Pavlović iz sela Krivelj.

Kako je istakao na svom Instagram profilu "mirsad.djerlek", briga o porodici nije samo društvena odgovornost, već i ulaganje u budućnost naše zemlje.

"Na inicijativu ministra zdravlja Zlatibora Lončara, danas sam imao čast da u ime Ministarstva zdravlja sedmočlanoj porodici Pavlović iz sela Krivelj uručim prigodne poklone. Svaka brojna porodica je bogatstvo naše Srbije i zaslužuje pažnju, podršku i sigurnost. Briga o porodici nije samo društvena odgovornost, već ulaganje u budućnost naše zemlje", napisao je Đerlek na svom Instagram profilu.

Dodao je da je tokom današnje posete obišao i Zdravstveni centar Bor, i podsetio da je od početka godine u nabavku nove medicinske opreme uloženo 62 miliona dinara.

"Tokom današnje posete obišao sam i Zdravstveni centar Bor, gde je od početka godine u nabavku nove medicinske opreme uloženo 62 miliona dinara. Zahvaljujući ovim ulaganjima, zdravstveni radnici imaju bolje uslove za rad, a građani kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Nastavljamo da ulažemo u naše zdravstvene ustanove i da vodimo odgovornu politiku koja konkretne rezultate donosi ljudima u svakom delu Srbije", zaključio je Đerlek.

Autor: Iva Besarabić