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Uručeni pokloni porodici Pavlović! Đerlek: Briga nije samo društvena odgovornost, već i ulaganje u budućnost naše zemlje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mirsad.djerlek ||

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, danas je na inicijativu ministra Zlatibora Lončara uručio poklone sedmočlanoj porodici Pavlović iz sela Krivelj.

Kako je istakao na svom Instagram profilu "mirsad.djerlek", briga o porodici nije samo društvena odgovornost, već i ulaganje u budućnost naše zemlje.

"Na inicijativu ministra zdravlja Zlatibora Lončara, danas sam imao čast da u ime Ministarstva zdravlja sedmočlanoj porodici Pavlović iz sela Krivelj uručim prigodne poklone. Svaka brojna porodica je bogatstvo naše Srbije i zaslužuje pažnju, podršku i sigurnost. Briga o porodici nije samo društvena odgovornost, već ulaganje u budućnost naše zemlje", napisao je Đerlek na svom Instagram profilu.

Dodao je da je tokom današnje posete obišao i Zdravstveni centar Bor, i podsetio da je od početka godine u nabavku nove medicinske opreme uloženo 62 miliona dinara.

"Tokom današnje posete obišao sam i Zdravstveni centar Bor, gde je od početka godine u nabavku nove medicinske opreme uloženo 62 miliona dinara. Zahvaljujući ovim ulaganjima, zdravstveni radnici imaju bolje uslove za rad, a građani kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Nastavljamo da ulažemo u naše zdravstvene ustanove i da vodimo odgovornu politiku koja konkretne rezultate donosi ljudima u svakom delu Srbije", zaključio je Đerlek.

Autor: Iva Besarabić

#Ministrastvo zdravlja

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