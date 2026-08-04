Oglasila se tetka nestale Anastasije: Ono što je rekla, šokiralo je javnost

Anastasija je nestajala i ranje, ali se brzo vraćala, ovo je prvi put da je ovako dugo nema, rekla je u razgovoru za Informer njena tetka.

Anastasija Arvai (13) nestala je u Vrbasu 2. avgusta, objavljeno je na Fejsbuk stranici "Amber alert Srbija".

Porodica i prijatelji nestače Anastasije Arvai (13) uputili su apel građanima da pomognu u njenom pronalaženju.

Prema rečima njene tetke, niko nema predstavu gde bi mogla da bude i šta se desilo "preko noći".

- Bila je kod Centra za fizičku kulturu (CFK). Na sebi je imala belu majicu, farmerice i papuče. Zabrinuti smo, ne znamo šta je moglo da krene po zlu - priča njena tetka.

Na pitanje, da li se i ranije dešavalo da ona nestane, tetka je otkrila:

- Dešavalo se. Nije joj prvi put. Ali, uvek se vrati, zato nikada nismo prijavljavli nestanak. Ovo je prvi put da je nema skoro dva dana. Ne znam šta da mislim.

Zato porodica moli sve ljude koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili mestu gde bi mogla da se nalazi, da se odmah jave na broj telefona 067/749-8307 ili da obaveste najbližu policijsku upravu.

Autor: A.A.