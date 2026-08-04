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ODJEKUJU SNAŽNE PORUKE! Beseda Patrijarha Porfirija iz Mrkonjić Grada

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Reči patrijarha srpskog Porfirija iz Mrkonjić Grada snažno odjekuju.

Parastos žrtvama služio je patrijarh srpski Porfirije. U emotivnoj besedi, poglavar Srpske pravoslavne crkve govorio je o značaju sabornosti, očuvanju sećanja i potrebi da srpski narod ostane okupljen oko vrednosti koje ga povezuju.

- Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mestima da molitvama pomenemo stradale u strašnom progonu našeg naroda sa vekovnih ognjišta nazvanim 'Oluja'. Večeras ovde nećemo tražiti nove reči u odnosu na već izgovorene, jer istina ostaje ista. "Naša izgnana braća i sestre nosili su u sebi veru da ih Gospod nije ostavio. Sećamo se svih koji su pre 31 godinu napustili domove u nepreglednim kolonama. Ovde nas je skupila želja da odamo poštu žrtvama. Molitva pred lice Božje uznosi i lice žrtve - započeo je patrijarh Porfirije.

Danas se održava centralna državna manifestacija povodom Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe. Komemoracija se prvi put održava u Mrkonjić Gradu, opštini koja je u jesen 1995. godine bila potpuno razorena od strane hrvatskih snaga i HVO-a. Grad predstavlja simbol stradanja jer je u njemu nakon rata nađena najveća masovna grobnica sa 181 telom ubijenih srpskih civila i vojnika.

Autor: D.B.

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