MOĆNA BESEDA PATRIJARHA PORFIRIJA: Sveti Sava bi nam danas rekao – braćo, pomirite se!

Na svečanoj Svetosavskoj akademiji u Beogradu, patrijarh srpski Porfirije uputio je narodu ključne pouke iz života prvog srpskog prosvetitelja.

Njegova poruka bila je jasna: u vremenu velikih podela, jedini put opstanka su praštanje, jedinstvo i mudra diplomatija.

"Interes naroda iznad svakog pojedinca"

Patrijarh je naglasio da bi nam Sveti Sava danas poručio da zavađena braća moraju pružiti ruku jedan drugome, jer nijedan pojedinačni interes ne sme biti važniji od celine i naroda.

"Sava bi nam rekao da smo neophodni jedni drugima. Da treba da stičemo prijatelje širom sveta, čak i među onima koji ne dele naš pogled na svet, ali da uvek na prvo mesto stavimo interese naše zemlje," poručio je Porfirije.

Mudrost u sukobu velikih sila

Poseban deo besede patrijarh je posvetio kompleksnoj globalnoj situaciji. On je istakao da srpski narod mora biti mudar u odnosu na sukobe velikih sila, kako mu njihova sučeljavanja ne bi donela štetu.

Borba za istinu: Moramo se truditi da svetski moćnici čuju naš ugao gledanja.

Prilagođavanje: Treba pratiti promene u svetu i iz njih izvlačiti korist za našu zemlju.

Oslonac: "Da se oslanjamo na sebe i na pravdu, ali pre svega i uvek na Boga," istakao je patrijarh.

Molitveni vapaj za narod

Završavajući svoju besedu, patrijarh je pozvao na molitvu Svetom Savi za sabornost i preporod srpskog bića.

"Čuvaj, saberi, složi, umnoži, osveti i umiri nas koji slavimo spomen tvoj. Sveti oče Savo, moli Boga za nas," glasio je molitveni završetak besede uz čuvenu poruku: "Srećna slava svima!"

Autor: Dalibor Stankov