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BOLJI USLOVI ZA PACIJENTE: Sjajna inicijativa u UKC Niš – magacini pretvoreni u sedam novih specijalističkih ambulanti

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Univerzitetski klinički centar Niš otvorio je sedam novih specijalističkih ambulanti, čime je napravljen veliki korak u unapređenju uslova za pacijente i organizaciji rada najveće zdravstvene ustanove na jugu Srbije.

Ono što su do juče bili magacini i nefunkcionalne prostorije, danas je prostor namenjen pacijentima, njihovim pregledima i boljoj zdravstvenoj zaštiti.

Bez čekanja i izgovora, urađena je brza i odlučna reorganizacija prostora sa jednim ciljem – da pacijent bude na prvom mestu.

Foto: Privatna arhiva

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je da se problemi više ne odlažu, već rešavaju.

„Nema više sedenja skrštenih ruku. Svaku prostoriju koju smo mogli stavili smo u funkciju pacijenata. Tamo gde su bili magacini, danas su ambulante“, poručio je Lazarević.

Foto: Privatna arhiva

Na petom spratu stare zgrade hirurgije napravljen je potpuni preokret. Prostor je uređen, pacijentima su obezbeđeni bolji uslovi, nove stolice, uređeni hodnici i opremljeni sanitarni čvorovi.

Posebna pažnja posvećena je neurologiji i endokrinologiji, službama koje imaju veliki broj pacijenata iz čitavog regiona. Upravo ove oblasti dobile su novi prostor kako bi se smanjile gužve i poboljšao kvalitet pregleda.

Foto: Privatna arhiva

„Ovo nije kraj, ovo je početak uvođenja reda. Dok ne dobijemo novi objekat, boljom organizacijom pravimo bolje uslove za pacijente svakog dana“, naglasio je direktor UKC Niš.

Istovremeno se nastavlja rasterećenje sistema, oftalmologija je izmeštena, a vaskularna hirurgija biće prebačena u veći i funkcionalniji prostor, prilagođen potrebama pacijenata.

„Pacijent je svetinja. Hipokratova zakletva nije samo reč, već obaveza da svakom čoveku obezbedimo dostojanstveno lečenje“, poručio je Lazarević.

Autor: D.S.

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