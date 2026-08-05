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JAČANJE PRIJATELJSTVA I BEZBEDNOSTI: Ivica Dačić i Lusija Ipumbu potpisali Memorandum o razumevanju u Palati Srbija

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministarkom unutrašnjih poslova, imigracija, bezбедности i sigurnosti Republike Namibije Lusijom Ipumbu, sa kojom je potpisao Memorandum o razumevanju u cilju sprečavanja teških krivičnih dela i borbe protiv organizovanog kriminala.

Ministar Dačić je izrazio veliko zadovoljstvo posetom namibijske ministarke, podsećajući da dve zemlje neguju izvanredne i tradicionalno prijateljske odnose još iz vremena bivše Jugoslavije i predsednika Josipa Broza Tita.

Foto: MUP Srbije

„Jugoslavija je svesrdno podržavala Sema Nujomu, prvog predsednika Namibije, i taj oslobodilački pokret SWAPO. Ti odnosi datiraju iz davnih vremena i oni su do danas ostali nepromenjeni“, poručio je Dačić, istakavši da je Namibija uvek podržavala međunarodni pravni poredak i da nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kao i da je glasala protiv prijema Kosova u Interpol 2018. godine u Dubaiju.

Foto: MUP Srbije

Govoreći o novom sporazumu, Dačić je precizirao da Memorandum uspostavlja čvrstu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodnog terorizma, trgovine i krijumčarenja ljudi, pranja novca, visokotehnološkog kriminala i nedozvoljenog prometa narkotika, uz poseban akcenat na stručno usavršavanje i obuke policijskih službenika.

Foto: MUP Srbije

Ministarka unutrašnjih poslova Republike Namibije Lusija Ipumbu zahvalila se na gostoprimstvu i istakla istorijsku povezanost dveju država.

Foto: MUP Srbije

„Mi smo braća i sestre, naše veze sežu još pre nego što je Namibija dobila nezavisnost“, rekla je Ipumbu, naglasivši da će potpisani memorandum i saradnja sa Srbijom značajno doprineti jačanju bezbednosti, razvoju policijskih kapaciteta i suzbijanju modernih bezbednosnih izazova poput saјber kriminala i ekonomskog kriminala.

Autor: D.S.

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