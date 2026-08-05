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Dačić sa ambasadorom UAE: Jačanje saradnje u oblasti unutrašnjih poslova i unapređenje sporazuma o vozačkim dozvolama

Izvor: Kurir, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Palati Srbija sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republici Srbiji Ahmedom Almenhalijem.

Ministar Dačić i ambasador Almenhali osvrnuli su se na nedavnu zvaničnu posetu predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana Republici Srbiji, tokom koje se sastao sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

Foto: MUP Srbije

Oni su konstatovali da je poseta dala snažan podsticaj daljem učvršćivanju strateškog partnerstva, prijateljskih odnosa i sveukupne saradnje dveju zemalja.

Takođe, ministar Dačić i ambasador Almenhali potvrdili su obostranu posvećenost daljem razvoju i unapređenju saradnje u oblastima u nadležnosti ministarstava unutrašnjih poslova, ističući da se ona temelji na međusobnom poverenju, čvrstim prijateljskim vezama i zajedničkoj opredeljenosti Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata za jačanje bilateralnih odnosa.

Foto: MUP Srbije

Na sastanku su razmatrane mogućnosti za unapređenje odredbi važećeg Sporazuma o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola između Srbije i UAE, kao i mogućnosti korišćenja elektronskih kapija (e-gate) na beogradskom aerodromu za državljane UAE.

Foto: MUP Srbije

Autor: D.B.

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