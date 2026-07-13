MINISTARKA MESAROVIĆ SE SASTALA SA AMBASADOROM UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA: Odnosi dve zemlje na istorijski najvišem nivou, Srbija pouzdan i važan partner

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je konstruktivan sastanak sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republici Srbiji NJ.E Ahmedom Hatem Almenhalijem.

- Razgovarali smo o daljem jačanju ekonomske saradnje, unapređenju partnerskih odnosa i novim mogućnostima za povezivanje naših privreda. Zahvaljujući politici našeg predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je danas pouzdan i uvažen partner na međunarodnoj sceni, a odnosi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dostigli su istorijski najviši nivo - istakla je Mesarović.

Autor: Pink.rs