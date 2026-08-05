U OVOM GRADU U SRBIJI IZMERENO SKORO 39 STEPENI U 17 SATI: Evo koja mesta 'ključaju' - RHMZ najavio VRHUNAC TOPLOTNOG TALASA!

U Srbiji je u 17.10 sati najtoplije bilo u Somboru gde je izmereno 38,7 stepeni, a slede Kikinda sa 38,1, Palić sa 37,9, Zrenjanin sa 37,5 i Beograd i Loznica sa 37,3 stepena.

U Novom Sadu i Velikom Gradištu je bilo 37,1 Ćupriji 36,9, u Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci 36,8, u Nišu i Valjevu 36,4, u Kragujevcu je bilo 36,2, piše na sajtu Republičkog hidrometeorloškog zavoda (RHMZ).

Na Kopaoniku je bilo samo 22,1, a na Zlatiboru 26,8 stepeni.

RHMZ je u upozorenju u 11.40 sati najavio za danas i sutra, 6. avgust, vrhunac toplotnog talasa u Srbiji s maksimalnim temperaturama od 35 do 40, a u Vojvodini i Beogradu "tropske noći" - da temperatura neće pasti ispod 20 stepeni.

U Srbiji je u 13.00 sati najtoplije bilo u Somboru gde je izmereno 38,6 stepeni, a sledili su Kikinda sa 37,6, Beograd sa 37,3 i Loznica i Palić sa 37,1 stepenom.

U Novom Sadu i Zrenjani bilo je 36,9, u Ćupriji 35,8, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci i Leskovcu 36,7, objavio je RHMZ.

Na Kopaoniku je tada bilo samo 21,3, a na Zlatiboru 27 stepeni.

Autor: D.B.