U OVOM GRADU IZMERENO JE NEVEROVATNIH 75 STEPENI! Doslovno PAKAO na zemlji, TRI OSOBE UMRLE usled ekstremnih vrućina

Italiju i dalje pogađa četvrti toplotni talas od početka godine, a Ministarstvo zdravlja te zemlje izdalo je za četvrtak, 6. avgust crveni stepen upozorenja za svih 27 gradova koje prati u okviru sistema za nadzor ekstremnih vrućina.

Crveni alarm označava najviši nivo upozorenja i podrazumeva vremenske uslove koji mogu ozbiljno da ugroze zdravlje celokupnog stanovništva, a ne samo najosetljivijih grupa poput starijih osoba, male dece i hroničnih bolesnika, preneo je Rai njuz.

Danas je 25 gradova pod crvenim upozorenjem, dok su Mesina i Ređo Kalabrija u narandžastom stepenu uzbune.

Usijani asfalti

Prema studiji organizacije Legambiente, temperature asfalta u Italiji dostižu u proseku 52 stepena Celzijusa, dok je izmeren maksimum od 62,7 stepeni.

Na gumenim podlogama temperature su još više - u proseku 66 stepeni, a u Torinu je zabeleženo čak 75,6 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi očekuju da će od petka doći do blagog i privremenog zahlađenja, pre svega na severu zemlje i u centralnim delovima jadranske obale, gde bi dnevne temperature trebalo da padnu ispod 35 stepeni.

U većem delu centralne i južne Italije maksimalne temperature će i dalje iznositi između 36 i 37 stepeni, dok se sredinom avgusta očekuje dalji pad, ali će u najtoplijim krajevima i dalje ostati veoma visoke.

Umrle tri osobe

Italijanski mediji prenose da su poslednjih dana zabeležena najmanje tri smrtna slučaja koja se dovode u vezu sa toplotnim talasom među njima su građevinski radnik kod Breše, radnik obezbeđenja u Bolonji i 20-godišnja žena koja se razbolela dok je radila u polju.

Suša dodatno pogoršava situaciju

Više od 100 opština u Pijemontu i Lombardiji suočava se sa nestašicom vode za piće, zbog čega se snabdevanje održava cisternama, dok su u pojedinim gradovima uvedena ograničenja potrošnje vode.

Poljoprivrednici upozoravaju da su usevi, posebno pirinač u dolini reke Po, ozbiljno ugroženi zbog nedostatka padavina.

Zbog visokih temperatura i suše povećan je rizik od šumskih požara, pa je u većem delu Emilije-Romanje na snazi narandžasti stepen upozorenja.

Meteorolozi upozoravaju da će narednih dana temperature u pojedinim delovima zemlje ponovo biti blizu 40 stepeni Celzijusa, uz veoma malu verovatnoću padavina.

Autor: D.B.