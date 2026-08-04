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Crveni alarm u svih 27 najvećih gradova u Italiji: Proglašen najviši stepen uzbune, evo gde je najveći rizik!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Italija se priprema za najintenzivniji toplotni talas ovog leta, koji će u četvrtak, 6. avgusta, zahvatiti sve veće gradove. Svi gradovi pod nadzorom Ministarstva zdravlja biće pod najvišim, crvenim stepenom upozorenja, što znači da će celokupno stanovništvo biti izloženo potencijalnim zdravstvenim rizicima.

Crveno upozorenje važiće za Ankoni, Bariju, Bolonji, Bolcanu, Breši, Kaljariju, Kampobasu, Kataniji, Ćivitavekiji, Firenci, Frozinoneu, Đenovi, Latini, Mesini, Milanu, Napulju, Palermu, Peruđi, Peskari, Ređo Kalabriji, Rijetiju, Rimu, Torinu, Trstu, Veneciji, Veroni i Viterbu.

Danas i sutra, jedino će Mesina i Ređo Kalabrija biti pod narandžastim upozorenjem, što označava drugi stepen uzbune, a odnosi se na povećan rizik za osetljive grupe stanovništva.

Autor: D.B.

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