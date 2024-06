NEPOGODE PA TROPSKI TALAS! Na snazi najviši stepen upozorenja, a od ovog datuma paklenih 35 STEPENI!

Vlažan i topao vazduh čini atmosferu vrlo nestabilnom zbog čega se i danas očekuju veće količine padavina, olujni vetar i grad! Zbog toga se jedan deo Srbije nalazi pod najvećim stepenom upozorenja na nepogode, ali, već za nekoliko dana uz stabilizaciju, temperatura će početi da raste i očekuje se tropskih 35 stepeni Celzijusa!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će jun biti topliji i prosečno vlažan, a nestabilnosti će potrajati do četvrtka nakon čega sledi stabilizacija i otopljenje.

RHMZ upozorava da će danas biti veoma nestabilno, naročito u drugom delu dana, sa jakim pljuskovima i velikom količinom padavina za kratko vreme uz grad, lokalno i preko pet centimetara u prečniku, i olujni vetar u oblasti najjačih razvoja.

- Tačnu lokaciju inicijacije, premeštanja i jačine samih nepogoda je unapred teško odrediti. U većem delu zemlje izdat je "narandžasti", a u istočnoj Srbiji "crveni", najviši stepen upozorenja. Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred – poručuju iz RHMZ.

Najviša temperature danas će biti od 24 do 30 stepeni.

“Narandžasti” meteoalarm zbog kiše i grmljavine je na snazi u:

Bačka

Banat

Srem

Beograd

zapadna Srbija

Šumadija

Jugoistočna Srbija

Jugozapadna Srbija



Upozorenje za ponedeljak

Zbog kiše “narandžasti” alarm je upaljen za:

Pomoravlje

Istočnu Srbiju

“Crveni” meteoalarm upozorava na grmljavinu u:

Istočnoj Srbiji

Pomoravlju

Vremenska prognoza za Srbiju za utorak

Sutra se očekuje promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom biće ređa pojava i slabijeg intenziteta u odnosu na ponedeljak. Vetar će biti slab i umeren, na severu povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperature vazduha biće od 12 do 17 stepeni, a najviša od 24 do 30 stepeni Celzijusa.

“Žuti” meteoalarm zbog grmljavine upaljen je za Bačku i Banat i upozorava da vreme može biti potencijalno opasno.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku – objavio je RHMZ.

Meteorolozi objašnjavaju da lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina potencijalno donosi rizik od udara groma i da je to opasnost za život ljudi i životinja. Mogući su:

problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju

postoji rizik od iniciranja pojave vatre

mogući su problemi u telekomunikacijama

mogući su problemi u transportu električne energije

moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih

udara vetra sa štetom na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Vremenska prognoza za Srbiju za sredu

U sredu će biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde se očekuje i kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni.



Najniža temperatura vazduha biće od 12 do 17 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

Za sredu je upaljen “žuti” meteo alarm zbog grmljavine i na snazi je na celoj teritoriji Srbije.

Vremenska prognoza za Srbiju za četvrtak

U Srbiji će u četvrtak biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša od 29 do 31 stepen. To je prvi dan ove sedmice bez meteorološkog upozorenja za sada.

U Beogradu će biti pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom vazduha do 29 stepeni. U Novom Sadu i Nišu biće 30 stepeni, u Kragujevcu 28 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za petak

Slično vremenskim uslovima u četvrtak biće u petak. Očekuje se da bude pretežno sunčano. Minimalna temperature vazduha u Beogradu biće 19 stepeni, a maksimalna 30 stepeni.

U Novom Sadu će u petak biti sunčano, najniža temperatura 18, a najviša 30 stepeni Celzijusa. U Kragujevcu 29 stepeni maksimalno, u Nišu čak 31 stepen Celzijusa.

Vremenska prognoza vremena od 07. do 13. juna: Dani sa 35 stepeni!

RHMZ je najavio da će narednih pet dana, od 7. do 11. juna biti pretežno sunčano

- Očekuje se sve toplije sa maksimalnom temperaturom i do 35 stepeni – najavljuje RHMZ.

Odstupanje srednje sedmodnevne temperature biće u celoj Srbiji iznad višegodišnjeg proseka. Minimalna temperature će se kretati od 15 do 20 stepeni Celzijusa, dok će na nadmorskim visinama od 1.000 do 1.600 metara biti od 8 do 14 stepeni.

Tek je jun, a već nam stižu tropske vrućine

Maksimalne dnevne temperature biće od 28 do tropskih 34 - 35 stepeni, a na višim planinama od 17 do 25 stepeni. Očekuje se da padavine budu u celoj Srbiji u granicama višegodišnjeg proseka.

