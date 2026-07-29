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Požari u Španiji i Francuskoj se stabilizuju, ali opasnost ne prolazi: Temperature idu iznad 40 stepeni

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Europa Press via AP ||

Vatrogasci u Španiji i Francuskoj ulažu nadljudske napore da stave pod kontrolu razorne šumske požare, dok se ove dve zemlje spremaju za novi talas ekstremnih vrućina. U Bordou, nedaleko od najvećeg požara u Francuskoj, temperatura bi danas mogla da dostigne 42 stepena Celzijusa, dok u Španiji novi toplotni talas preti da potraje najmanje do nedelje, piše američki CNN.

Satelitski snimci agencije Planet Labs zabeležili su guste oblake dima koji se i dalje šire iz opustošenih područja, uključujući požar kod mesta La Val d’Ušo u istočnoj Španiji, kao i buktinje u regionima Burgohondo i Sijera Oeste na periferiji Madrida.

Najveći požar u istoriji Španije: „Izgleda kao ratna zona“

Požar u regionu Burgohondo, koji je spržio više od 50.000 hektara, zvanično je najveći šumski požar ikada zabeležen u Španiji. Šume južno od gradića Cebreros u pokrajini Avila potpuno su uništene, a miris paljevine i dalje se širi okolinom.

Oko 3.300 stanovnika ovog mesta nalazi se pod blokadom još od kraja prošle nedelje zbog blizine vatre.

„Nikada nismo videli ovako nešto. Izgleda kao ratna zona“, navodi Kepa, stanovnik Cebrerosa, ističući da je regija navikla na letnje požare, ali nikada u ovakvim razmerama. Ipak, oko 24.000 od ukupno 63.000 ljudi koji su bili evakuisani širom Španije u međuvremenu je dobilo dozvolu da se vrati svojim kućama.

Klimatske promene i paklene vrućine

Zapadna Evropa se od maja suočava sa uzastopnim toplotnim talasima i takozvanim „toplotnim kupolama“ koje zarobljavaju vreo vazduh i isušuju tlo, stvarajući idealne uslove za širenje vatre. Meteorolozi upozoravaju da će uslovi za vatrogasce na terenu postati još teži sa novim skokom temperatura.

Autor: D.S.

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