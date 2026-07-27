Pakleni požari u Evropi: Vatre prete Bordou i Madridu, stvoreni i prvi 'vatreni oblaci' u Francuskoj (VIDEO)

Vatrogasci u Francuskoj i Španiji vode tešku borbu sa katastrofalnim požarima koji danima besne u blizini velikih gradova Bordoa i Madrida. Najmanje 300.000 ljudi je evakuisano, dok se u obe države u toku ove nedelje očekuje dalji rast temperature, piše američki CNN.

Najnoviji detalji sa terena

Požari koji besne jugozapadno od Francuske toliko su intenzivni da su stvorili takozvane „vatrene oblake“ – fenomen koji do sada nikada nije zabeležen u toj zemlji.

Francuski predsednik Emanuel Makron sazvao je jutros međuministarski krizni sastanak, dok su ogromne snage policije, vatrogasaca i vojske angažovane na pogođenim područjima.

U Francuskoj preko 200.000 ljudi i dalje ostaje raseljeno, dok je za oko 5.000 stanovnika dozvoljen povratak u određene delove grada Biskaros.

Španske vlasti saopštile su da požari u blizini Madrida i dalje ostaju „aktivni i nekontrolisani“, uprkos tome što su tokom noći napredovali nešto sporije.

Van Madrida i u istočnim delovima Španije, poput gradova Onda i Betši, vatrena stihija je potpuno paralisala svakodnevni život i naterala stanovnike na hitna napuštanja domova.

🚨🇮🇹#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: Surreal video out of France

as the mountains are on fire and creeping down getting very close to more subdivisions.



Let’s pray for everyone in Italy🇮🇹

France 🇫🇷 and Spain 🇪🇸 that they receive some rain🙏🌧️ pic.twitter.com/HSeNaG8201 — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) 26. јул 2026.

Klimatska kriza i ekstremne temperature

Evropa ove sezone beleži veći broj požara nego obično, čemu su prethodili toplotni talasi podstaknuti klimatskim promenama. Neuobičajeno vlažna zima u Evropi, sa dugotrajnim kišama i čestim olujama tokom januara i februara, izdvojena je kao jedan od mogućih faktora koji su uticali na ovakvu sezonu požara.

Meteorolozi upozoravaju da se širom ugroženih zona u Francuskoj i Španiji danas i u danima pred nama očekuju novi skokovi temperature i izuzetno vrući uslovi koji otežavaju rad ekipama na terenu.

Autor: D.S.