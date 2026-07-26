Požari prave haos u Madridu i Avili: Vatra zahvatila 45.000 hektara, evakuisano oko 89.000 ljudi

Požari na širem području Madrida i u provinciji Avila zahvatili su 45.000 hektara, a evakuisano je oko 89.000 ljudi, saopštile su nadležne službe i potvrdile da jaki udari vetra komplikuju napore vatrogasaca.

Španska vlada je proširila nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara i na Toledo upozoravajući da vetar komplikuje napore u gašenju požara, prenosi dnevnik El Pais.

Massive forest fire in the Madrid Region, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/MUdkjh7uvQ — Disaster News (@Top_Disaster) 25. јул 2026.

Španski premijer Pedro Sančez rekao je da situacija ostaje složena, a visoka lokalna zvaničnica Izabel Dijaz Ajuso opisala je požar kao "događaj bez presedana kakav nikada ranije viđen".

Napori u gašenju požara neumorno su nastavljeni sa osnovnim ciljem da se spreči da se vatra koja plamti sa juga spoji sa požarnim frontom koji napreduje iz Madrida.

🇪🇸 ESPAGNE : Le gigantesque incendie dans la région de Madrid est désormais "impossible à éteindre", annonce le gouvernement régional. "À l'heure actuelle, l'incendie est au plus fort". pic.twitter.com/1vbRfmmCzq — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 24. јул 2026.

Šef Vojne jedinice za vanredne situacije (UME), general-potpukovnik Fransisko Havijer Markos Izkijerdo rekao je da "požari nisu pod kontrolom, ali situacija jeste" i dodao da se "vatreni frontovi se nisu spojili što je bila i ostaje glavna briga".

"Zona razdvajanja je oko 15 kilometara", objasnio je Markos tokom obraćanja novinarima.

Autor: Marija Radić