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Požari prave haos u Madridu i Avili: Vatra zahvatila 45.000 hektara, evakuisano oko 89.000 ljudi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/France Fire Brigade SDIS13 ||

Požari na širem području Madrida i u provinciji Avila zahvatili su 45.000 hektara, a evakuisano je oko 89.000 ljudi, saopštile su nadležne službe i potvrdile da jaki udari vetra komplikuju napore vatrogasaca.

Španska vlada je proširila nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara i na Toledo upozoravajući da vetar komplikuje napore u gašenju požara, prenosi dnevnik El Pais.

Španski premijer Pedro Sančez rekao je da situacija ostaje složena, a visoka lokalna zvaničnica Izabel Dijaz Ajuso opisala je požar kao "događaj bez presedana kakav nikada ranije viđen".

Napori u gašenju požara neumorno su nastavljeni sa osnovnim ciljem da se spreči da se vatra koja plamti sa juga spoji sa požarnim frontom koji napreduje iz Madrida.

Šef Vojne jedinice za vanredne situacije (UME), general-potpukovnik Fransisko Havijer Markos Izkijerdo rekao je da "požari nisu pod kontrolom, ali situacija jeste" i dodao da se "vatreni frontovi se nisu spojili što je bila i ostaje glavna briga".

"Zona razdvajanja je oko 15 kilometara", objasnio je Markos tokom obraćanja novinarima.

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Autor: Marija Radić

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