Hiljade vatrogasaca bori sa razornim požarima u Španiji, Francuskoj i Italiji, a situacija oko Madrida postaje sve kritičnija.

Desetine hiljada ljudi su primorane da napuste svoje domove. Službe za vanredne situacije tragaju za onima koji su još uvek zarobljeni u pogođenim područjima, a na snimcima se vide pripadnici Civilne garde koji razbijaju ulazna vrata kako bi spasili ljude.

Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, više od 60.000 ljudi u Madridu i susednoj provinciji Avila je primorano da napusti svoje domove. Samo u regionu Madrida, plamen je već uništio više od 6.000 hektara.

Prema španskim medijima, regionalna vlada naziva ovo najgorim šumskim požarom u istoriji prestonice. Nekoliko požara zapadno od Madrida sada se spojilo u jedan veliki. Ekipe za vanredne situacije borile su se sa plamenom tokom cele noći. Ipak, Agencija za civilnu zaštitu je u subotu ujutru objavila da je požar i dalje aktivan i da nije pod kontrolom.

⚠️ #IncendioForestal | ​Incendio activo entre Almorox y Villa del Prado. Nivel 2 activado.



​🛑 Carretera cortada: M-403 (altura cruce Villa del Prado).

🏠 Evacuaciones: Urbanización El Encinar del Alberche.



​Por favor, eviten la zona y faciliten el paso a los servicios de… pic.twitter.com/CUbNEpjvSv — Guardia Civil (@guardiacivil) 22. јул 2026.

Desetine hiljada ljudi beže

Francuska je takođe pogođena jakim šumskim požarima, posebno na jugozapadu zemlje. Prema podacima vlasti, tamo je evakuisano oko 141.000 ljudi.

Na popularnom poluostrvu Kap Fere blizu Bordoa, vlasti su čak naredile potpunu evakuaciju. Oko 44.000 stanovnika i turista napustilo je područje jedinim pristupnim putem ili su dovedeni na sigurno brodom. Više od 800 ljudi je morem prevezeno do Arkašona.

Predsednik Emanuel Makron (48) naredio je mobilizaciju dodatnih oružanih snaga kako bi se podržali napori civilne zaštite.

EU šalje vatrogasne avione

Hitne službe se takođe bore sa brojnim šumskim požarima u Italiji. Posebno su pogođeni regioni Sicilije i Kalabrije. Desetine požara prijavljene su samo na Siciliji u petak.

Kada će ljudi moći da se vrate u zone evakuacije još uvek nije jasno.

Evropska unija je već poslala nekoliko vatrogasnih aviona u Francusku i Španiju kako bi pružili podršku. Stručnjaci godinama upozoravaju da toplotni talasi, pogoršani klimatskim promenama, povećavaju rizik od razornih šumskih požara.

Suša i izuzetne vrućine isušile su vegetaciju širom velikih delova južne Evrope, što dodatno otežava napore u gašenju požara.

Autor: A.A.