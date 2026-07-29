DRAMATIČNI POŽARI HARAJU EVROPOM: Evakuisane stotine hiljada ljudi, Makron upozorava na najtežu krizu od rata

Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru.

U Francuskoj je iz predostrožnosti evakuisano gotovo 4.000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smeštajnih objekata u letovalištu Lakano, zapadno od Bordoa, zbog opasnosti od širenja velikog požara u departmanu Žironda, koji je do sada uništio oko 42.000 hektara šume, piše Gardijan.

Francuski predsednik Emanuel Makron ocenio je da se zemlja suočava sa najtežom situacijom izazvanom šumskim požarima od Drugog svetskog rata i upozorio da predstoje "teške nedelje".

Komandant vatrogasne službe Žironde Remi Lasurej rekao je da je požar "relativno pod kontrolom", ali da postoji rizik od njegovog širenja ka Lakanou, zbog čega je naređena evakuacija turističkih objekata.

Prefektkinja Žironde Sofi Brokas saopštila je da je u utorak registrovano 14 novih žarišta na već opožarenim površinama, ali da je glavni požar stabilizovan i da se ne širi, preneo je portal "BFM TV".

Stanovnicima pojedinih evakuisanih opština je dozvoljen povratak kućama uz obavezu da prate upozorenja nadležnih i budu spremni za novu evakuaciju ukoliko se situacija pogorša.

Meteorolozi upozoravaju da će temperature u Žirondi i Landima tokom srede dostići i 40 stepeni Celzijusa, uz suv vetar koji bi mogao ponovo da rasplamsa vatru.

Od početka velikog požara 22. jula preventivno je evakuisano oko 222.000 ljudi iz 24 opštine.

U Španiji je žena koja je ovog meseca teško povređena u požaru u provinciji Almerija preminula u bolnici, čime je broj poginulih u tom požaru porastao na 14, piše "Pais".

Vlasti su navele da se situacija u pojedinim delovima zemlje postepeno stabilizuje.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je da u poslednja 24 sata nije bilo napredovanja požara u provinciji Avila i regionu Madrida, zbog čega su ukinute naredbe za evakuaciju u više opština i hiljadama stanovnika omogućen je povratak kućama.

Međutim, veliki požar u oblasti Val d'Uišo u provinciji Kasteljon i dalje je van kontrole.

Vatra je zahvatila oko 10.000 hektara na obodu od 75,5 kilometara, dok je oko 10.000 ljudi i dalje evakuisano.

Vatrogasci pokušavaju da spreče širenje požara prema Prirodnom parku Sijera de Espadan, ali vremenski uslovi otežavaju gašenje iz vazduha.

Širom Francuske, Španije i Italije prošle sedmice evakuisano je oko 330.000 ljudi zbog požara, dok su zvaničnici Evropske unije upozorili da bi požari mogli da traju sve do početka novembra.

EU je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere, naglašavajući da nijedna država ne može sama da raspolaže svim kapacitetima potrebnim za odgovor na ovakve katastrofe.

Stručnjaci i zvaničnici UN upozoravaju da kombinacija ekstremnih vrućina, dugotrajne suše i klimatskih promena doprinosi sve razornijim požarima, uz procene da su ovogodišnji toplotni talas u Evropi odneli najmanje 10.000 života.

Autor: D.S.