Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije: Nema restrikcija vode,situacija sa elekrtičnom energijom pod kontrolom

Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije, u kome su premijer prof. dr Đuro Macut, resorni ministri i predstavnici drugih nadležnih organa saopštava da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera.

Kada je reč o vodosnabdevanju, manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i nadležni organi rade na njihovom otklanjanju.

Zdravstvene ustanove su u najvećem broju priključene na javno vodosnabdevanje i imaju redovno vodosnabdevanje, bez prijavljenih prekida koji bi ugrožavali njihov rad.

Kako se navodi u saopštenju, Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi redovni i vanredni monitoring kvaliteta voda reke Dunav i reke Save, dok Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi analizu rizika od pogoršanja kvaliteta i kontaminacije površinskih voda, kao referentna ustanova za oblast javnog zdravlja na teritoriji AP Vojvodine.

Do sada nije procenjen rizik od prekida vodosnabdevanja stanovništva vodom za piće, a nastavlja se redovno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ nastavlja sa praćenjem zdravstvene ispravnosti vode za piće, stanja vodosnabdevanja i eventualnih poremećaja u snabdevanju.

Na kontrolisanim kupalištima i bazenima na većem delu teritorije Srbije nisu prijavljene mere zabrane ili preporuke protiv kupanja.

Usled izuzetno niskog vodostaja Dunava onemogućen je rad crpnih stanica „Bezdan 2“ i „Bogojevo“, pa trenutno nije moguće ubacivanje novih količina vode u Hidrosistem DTD.

JVP „Vode Vojvodine“ su započele pripremne radove na interventnom produbljivanju dovodnog kanala kod stanice „Bezdan 2“, a planira se formiranje zemljane brane, montaža i puštanje u rad mobilnih agregata na ove dve lokacije.

Situacija sa snabdevanjem električnom energijom je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera.

Operativni tim je konstatovao da nizak vodostaj predstavlja ozbiljan izazov za rečni saobraćaj i transport, jer smanjuje nosivost plovila, produžava vreme transporta i povećava troškove prevoza.

Zahvaljujući blagovremenim merama koje sprovode nadležne institucije, plovidba na Dunavu kroz Srbiju nije zaustavljena, ali se odvija u otežanim uslovima.

Najveći problem trenutno je u pojedinim susednim podunavskim zemljama, gde su kritično niski vodostaji doveli do ograničenja plovidbe i otkazivanja pojedinih putničkih krstarenja.

Nepovoljni vremenski uslovi doprinose i većoj opasnosti od požara.

U Deliblatskoj peščari požar je zahvatio površinu od oko 300 hektara.

Gašenjem požara rukovodi MUP Srbije, koji je angažovao tri specijalizovana helikoptera, dok su i svi raspoloživi kapaciteti „Vojvodinašuma“ stavljeni na raspolaganje i angažovani na terenu.

Rizik po javno zdravlje usled produženog izlaganja visokim temperaturama procenjuje se kao povišen, dok je za Rasinski i Pčinjski okrug ocenjen kao visok.

Najugroženiji su mala deca, starija lica, trudnice, hronični bolesnici, lica sa prekomernom telesnom težinom, radnici na otvorenom i osobe koje borave u nedovoljno provetrenim i nerashlađenim prostorijama.

Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je organizovao pojačane, vanredne inspekcijske nadzore na teritoriji cele Republike Srbije nad sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih pri radu na otvorenom na visokim dnevnim temperaturama na gradilištima, u delatnosti poljoprivrede, komunalnoj delatnosti i drugim.

Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje.

Autor: D.B.