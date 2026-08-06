Haos na granicama se nastavlja: Ako planirate da krenete na put - OVO MORATE DA ZNATE

Vozači koji planiraju putovanje preko graničnog prelaza Horgoš danas bi mogli da se suoče sa zadržavanjem od oko 45 minuta, kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje, upozorava Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima situacija je povoljnija, bez zadržavanja za sve kategorije vozila, a isto važi i za naplatne stanice.

AMSS ističe da se očekuje pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i autoputevima koji vode ka turističkim centrima. Zbog toga su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najprometnijim deonicama.

Vozačima se savetuje da na put krenu odmorni, sa dovoljno vremena za putovanje, i da se prethodno informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima.

Autor: S.M.