Odložen izlazak čak četiri dugo očekivane igre

Prvobitno najavljen datum izlaska igre Final Fanatasy VII Remake bio je 3. mart, dok je za akcionu avanturu Marvel’s Avengers bio rezervisan 15. maj.

Obe igre su, međutim, odložene, a kompanija se izvinila fanovima igara i zamolila ih za strpljenje. Novi datum izlaska igre Final Fantasy VII Remake bi trebalo da bude 10. april, dok će se Marvel’s Avengers u prodaji naći tek 4. septembra.

Jedan od najočekivanijih naslova 2020. godine - Cyberpunk 2077, takođe je, makar na neko vreme, razočarao fanove. Igra je trebalo da izađe 16. aprila, ali se to očigledno tada neće desiti.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

Iz poljske kompanije CD Projekt Red je saopšteno da je za finalnu verziju igre potrebna dodatna dorada, pa je njen izlazak takođe pomeren za jesen, odnosno za 17. septembar.

Poslednje u nizu odlaganja najvljeno je za igru Marvel’s Iron Man VR, namenjenu za PlayStation VR.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!