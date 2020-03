UMRO JE NA SNIMANJU SERIJE, a do kraja života voleo je samo jednu ženu! Prošlo je 14 godina od kada nas je NAPUSTIO DANILO LAZOVIĆ! Priča njegove ćerke Jelene slama srce! (FOTO)

Glumac Danilo Lazović preminuo je 25. marta pre 14 godina. Domaća publika najviše ga pamti kao Šćepana Šćekića iz "Srećnih ljudi" i Čerčila iz "Porodičnog blaga".

Rođen je u Brodarevu 25. novembra 1951. u radničkoj porodici. Nekoliko godina nakon njegovog rođenja porodica se preselila u Priboj na Limu gde je Danilo završio gimnaziju. Na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu diplomirao je 1974. i iste godine dobio ulogu u "Otpisanima".

Mnogi su verovali da obožava kafane, ali on je zapravo bio porodičan čovek, koji je iznad svega voleo glumu i svoju porodicu. Sa suprugom Brankom, rođenom Cetinjankom sreo se slučajno, ali je odmah zano da će mu baš ona biti žena.

"Mama i tata upoznali su se na Zlataru 1976. godine. On je sa svojom klasom na tamošnjoj smotri govorio stihove, a ona je sa folklorom stigla sa Cetinja da učestvuje u programu. Danilo je sedio u bašti hotela, dok su tek pristigle Cetinjanke izlazile iz autobusa. Obratio se Nadi Blam: 'Je l' vidiš onu devojku? To će mi biti žena'. Upoznali su se – i to je bilo sve", ispričala je svojevremeno njegova ćerka Jelena.

Branka se vratila u Podgoricu gde je studirala prava. Tek pet godina kasnije počeli su da se zabavljaju, a ubrzo su se i venčali.

Prvo su dobili ćerku, a kasnije još troje dece.

Na vrhuncu popularnosti, kako bi deca imala što bolje uslove za odrastanje, porodica se iz stana u centru Berograda preselila na Avalu.

"Mislim da je to nešto najbolje što je tata mogao da uradi jer nas je sklonio s asfalta, pa su moja braća i sestra umesto da rastu čekajući lift, uživali u prirodi i zdravom detinjstvu", rekla je Jelena.

Danilo je umro na snimanju serije "Stižu dolari" u martu 2006. godine, pre tačno 14 godina.

