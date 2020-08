ODLAŽE SE DOLAZAK IGRE - Baldur’s Gate 3 ipak ne izlazi ovog avgusta

Razvojni tim studija Larian, pre nekoliko meseci je otkrio da će se Baldur’s Gate 3 u avgustu pojaviti kroz Early Access program na Steamu, ali to se nažalost neće odigrati, već se dolazak igre odlaže. Glavni razlog za odlaganje je naravno pandemija koronavirusa, koja je ipak uticala značajnije na sam razvoj.

Developerima je potrebno dodatno vreme za rad na Baldur’s Gate 3, kako bi fanovi dobili ono što zaslužuju, ali nije se konkretno naveo element kojem se treba posvetiti pažnja, piše play.co.rs.

Good news and bad news. BG3 won’t hit August, but it’s just around the corner. We’ll be announcing the release date, as well as big news on the Panel From Hell alongside @geoffkeighley, @LarAtLarian and the Larian crew. Tune in Aug 18th. https://t.co/S1RlVpJ8yw pic.twitter.com/NCkrnHHpH0