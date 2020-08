Call of Duty 2020 će uskoro biti otkriven unutar CoD - Warzone (VIDEO)

Pripreme za otkrivanje najnovijeg Call of Duty naslova, koji će se pojaviti ove godine i samim tim nastaviti neprekidni niz godišnjeg izdavanja, uveliko su u toku, i izgleda da će se to uskoro odigrati.

Activision neće održati neki specijalan događaj ili konferenciju, već Call of Duty 2020, poznatiji kao Black Ops Cold War, predstavlja unutar besplatnog Battle Royale naslova Warzone.

Prvih nagoveštaja (tizera) da je to u pripremi već ima u igri, i to još od pre par meseci, a sada igrači tokom igranja na ekranu dobijaju kriptičnu poruku, piše play.co.rs.

Poruka se pojavljuje na samo par sekundi u vidu šuma, gde je na samo tren moguće videti poruku "Know your history", što dodatno upućuje na to da će se radnja igre odvijati u prošlosti, odnosno periodu Hladnog rata, a taj detalj je poznat još od ranije zahvaljujući procureloj alfa verziji na Microsoft prodavnici.

Ne iznenađuje odluka da Activision, umesto na standardni način, novi Call of Duty predstavi baš unutar Call of Duty: Warzone, pošto je ipak reč o igri koja ima preko 75 miliona igrača.

Activision na tu publiku gleda kao na potencijalne kupce, od kojih je većina zainteresovana za kupovinu, ili će biti u kasnijem periodu zahvaljući raznim ekskluzivnim skinovima vezanim za ove dve igre.