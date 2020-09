OD VEČERAS MARS POČINJE RETROGRADNI HOD - Čekaju nas bes, tuče, neraščišćeni računi, a OVI datumi su baš KRITIČNI

Svake dve godine Mars počinje da se kreće unazad i ovaj tranzit traje oko dva meseca.

Retrogradni Mars u Ovnu 2020. godine dogodiće se između 9. septembra i 15. novembra 2020.

Kada se planeta kreće retrogradno, astrolozi uvek upozoravaju da je bolje izbegavati neke akcije.

Kritični dani:

9. septembar

28. septemba do 1. oktobra

7. oktobar do 12 oktobra

14. novembar

Mars je povezan sa arhetipom ratnika. Utelovljuje akciju, impulsivnost, odlučnost, agresivnost... Mars se povezuje i sa seksualnošću - ne u ljubavnom aspektu, već sa željom i instinktom.

Iako Mars predstavlja nove cikluse, kretanje napred, kada se kreće unazad pokazuju nam da moramo da usporimo i budemo vrlo pažljivi u vezi sa svojim delovanjem tokom ova dva meseca.

Mars vlada principom samoodbrane, ali ako se preokrene može da se pretvori u ratobornost i razdražljivost. Preseljenje u novu kuću, novu kancelariju ili nešto slično se ne preporučuje. Zbog uticaja Marsa na seksualnost, može doći do novih seksualnih avantura, ali nije dobar trenutak za pronalaženje novih partnera ili započinjanje veze.

Tokom ove retrogradne faze sve je u laganom ritmu. Ne preopterećujte se.

Retrogradni Mars u Ovnu 2020. godine se dešava posle 32 godine i proći će 47 godina pre nego što se ponovi, 2067. Zbog toga bi trebalo da se iskoristi energija koju ovaj period poseduje.

Retrogradno kretanje: 11. septembra; Direktno kretanje: 15. novembra. Za dva meseca

Dva meseca, između 11. septembra i 15. novembra, retrogradni Mars u Ovnu 2020. godine uticaće na svaku osobu u različitim nivoima i aspektima njenog života. Mars u Ovnu se fokusira na našu moć, shodno tome, svaka osoba će nekako videti ovaj aspekt kako prolazi kroz neke refleksije i transformacije od septembra do novembra 2020. Moraćete da preuzmete odgovornost za svoj život.

Energiju koju možete da osećate mogu biti distrakcija, bes, pa tako mogu da se iznedre neki problemi i tuče, ali osećaće i pozitivnu energiju, a ako se fokusirate i savladate sav bes možete rešiti sve probleme.

Šta treba da radite

- Ne odgovarajte na izazove;

- Ne žurite;

- Radite na pronalaženju rešenja;

- Budite fleksibilni prema promenama;

- Čuvajte se;

- Vodite računa o svom zdravlju, posebno u vezi sa glavom.

OVAN

Vreme je da budete mudri. Imate veliku šansu da svoju unutrašnju energiju transformišete u nešto pozitivnije. Imate moć da pokrenete nešto moćno, bilo da počnete da vežbate i brinete o svom telu, ili da započnete novi projekat. Budite oprezni i ne započinjte nikakve borbe, izgubićete ih.

BIK

Ovaj uticaj će se fokusirati na vaše podsvesne aspekte, što znači da biste mogli imati neke uvide u snove. Možda su snovi o tuči, što je u redu, pustite da vaš um obrađuje energije vaše podsvesti. To je proces zarastanja. Delujete mirno, ali u stvari niste. Trenutak je da se suočite sa svojom besnom stranom i iskoristite tu energiju za snagu.

BLIZANCI

Retrogradni Mars će uticati na vaš društveni život, što znači da možete imati problema sa prijateljima. To može rezultirati svađom.Trebalo bi da iskoristite energiju da se prisetite starih snova i da krenete da ih ostvarujete. To je jedan od najboljih trenutaka za to!

RAK

Uticaj retrogradnog Marsa u Ovnu 2020. godine može rezultirati problemima sa očinskim figurama, svađa sa ocem ili šefom. Žene mogu imati problema sa muškarcima. Do decembra će se energija smiriti i moći ćete da prevaziđete sve izazove koji su vam se dogodili tokom ovog perioda.

LAV

Mnogo promena i transformacija može da se dogodi sa vašim filozofskim uverenjima, visokom obrazovanju ili putovanjima. Uz to, konjunktura će vas učiniti nezaustavljivim, što znači da ćete se svađati sa bilo kim ko vam se nađe na putu. Možete upisati neki kurs ili čak da odlučite da studirate u inostranstvu. Možete putovati, promeniti svoje planove ili pa čak da promenite svoj život iz korena i počnete novi život u inostranstvu.

DEVICA

Vaša pozitivna energija pretvoriće nešto negativno u nešto pozitivno. Mars ima magiju oslobađanja trauma iz prošlosti, što je jedna od najboljih stvari koje se mogu dogoditi. Stoga je dobar trenutak da započnete i terapiju. Jedina stvar na koju morate biti posebno oprezni jeste novac. Ako imate zajmove ili hipoteke, možda ćete morati platiti veće iznose od onih za koje ste mislili da će ih imati. Dakle, pripremite se.

VAGA

Osećate da vas svi napadaju i samo disanjem borite se sa svetom. Diplomate ste, što često rezultira time da se ne zalažete za sebe ili izražavate svoja istinska mišljenja. Univerzum pokušava da vas učini jačim i samopouzdanijim, pa vas gura do krajnjih granica. Naučite kako se to radi sa dobrom energijom i naučićete lekciju. Takođe je moguće da ćete započeti novi posao zbog kojeg ćete biti pod dodatnim stresoma. Budite jaki, ovo je najbolji trenutak u celoj godini da to učinite i uspećete.

ŠKORPIJA

Na poslu može doći di velikih sukoba i to ne možete izbeći. Ostanite mirni, retrogradni Mars traje samo dva meseca. Iako ste znak transformacije, imate problema kada se vaš svakodnevni život menja, pa je trenutak da poradite na toj frustraciji i postanete i smireniji. Pazite i sa zdravljem.

STRELAC

Da li ste spremni da se oduprete ljubavi iz prošlosti? On ili ona će se vratiti, ali samo kako bi vam očitali lekciju, pa budite oprezni. Energija je za vas prilično pozitivna, zabavljaćete se i biće veoma mnogo akcije u krevetu. Ako imate decu, ona bi mogla da vam zadaju glavobolju, pa pokušajte da ostanete mirni.

JARAC

Znamo da vam treba pauza, ali to se još neće dogoditi. Jarci će imati intenzivnu i tešku 2020. Zapamtite, izaći ćete jači od svega! Argumente možete pronaći u svojoj kući ili porodici. Ako budete fleksibilniji u organizaciji života, moći ćete više da se opustite. Ostanite jaki!

VODOLIJA

Vodolija može da doživi sukobe sa braćom i sestrama ili ljudima koji mu žive u blizini. Važno je pogledati i preispitati način na koji prenosite svoje razmišljanja.

RIBE

Dva meseca ćete posvetiti novcu, a kod vas novac brzo dolazi i odlazi. Možda bi trebalo da u ovom periodu uložite velika sredstva, a dobitak možda očekujete u decembru.