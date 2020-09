Engine za The Elder Scrolls 6 dobio najveće osveženje još od Obliviona

Moćan potez kompanije Microsoft i kupovina studija Bethesda omogućila je da čujemo i neki novi detalj vezan za dugo iščekivani The Elder Scrolls VI.

Od najave pre par godina na E3 sajmu nismo dobili praktično nikakve konkretne detalje, ali je čuveni Tod Hauard povodom novog vlasinka otkrio sitni detalj.

Detalj se odnosi na Creation engine koji Behtesda godinama koristi za svoje projekte i koji je praktično prisutan u The Elder Scrolls video-igrama još od Morrowind-a.

Bethesda je na račun engine tehnologija u prošlosti dobila niz kritika, pošto ga je mahom samo blago prilagođavala i modernizovala za projekte kao što su Skyrim i Fallout 4.

Hauard je naveo da je Creation engine dobio najveće osveženje i niz izmena, takozvani overhaul, još od izlaska četvrte Elder Scrolls video-igre, Oblivion.

The Elder Scrolls 6 will supposedly bring Bethesda's largest engine overhaul since TES: Oblivion https://t.co/mOyH26tfA1 pic.twitter.com/1X46pFEU9K — GameSpot (@GameSpot) 21. септембар 2020.

U engine su dodate nove tehnologije i grafička unapređenja, koja će omogućiti kreiranje većih svetova i načiniće da novi naslovi budu u skladu sa ostalim koji izlaze za next-gen konzole.

To se pre svega odnosi na naslove koji će koristiti engine i izlaze za PS5 i Xbox Series X/S, to su The Elder Scrolls 6, kao i Starfield, o kojem takođe vlada dugi period tišine, ako ne računamo "leak" od pre nekoliko meseci.

Što se tiče drugih detalja koji su sada otkriveni za The Elder Scrolls 6, to je potvrda da će se video-igra kada izađe naći od prvog dana putem Xbox Game Pass servisa, kao i drugi nadolazeći naslovi, poput Starfield.

Fanovi ne bi trebalo da strahuju od ekskluzivnosti kada se radi o blokbaster video-igrama iza kojih stoji Bethesda, pošto je Microsoft otkrio da će ispoštovati ranije dogovore kompanije sa drugima, kao i da ne planira da nadolazeće video-igre u potpunosti načini dostupnim samo za Xbox sisteme.