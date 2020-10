DOMAĆI FILM „VIKEND SA ĆALETOM“ SA NENADOM JEZDIĆEM I BANETOM VIDAKOVIĆEM U GLAVNIM ULOGAMA USKORO U BIOSKOPIMA (VIDEO)

Od tvorca filmova „Kad porastem biću Kengur“, „Sedam i po“, “Čekaj me ja sigurno neću doći”, “Smrt čoveka na Balkanu”, “Smrdljiva bajka” Miroslava Momčilovića stiže najnovija tužna komedija o odnosu oca i sina

Nakon višemesečnog zatišja i srećnog povratka sjaju bioskopskih dvorana iz jezgra srpske kinematografije na veliko platno uskoro stiže i prva domaća komedija, reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića - “Vikend sa ćaletom“. Ostvarenje u kome je Momčilović okupio istaknuta imena domaćeg glumišta: Nenada Jezdića, Baneta Vidakovića, Miodraga Mikija Krstovića, Borisa Milivojevića, Katarinu Radivojević, Svetlanu Cecu Bojković donosi priču o paralelnim svetovima, o ocu i sinu različitih karaktera koji nakon godina razdvojenosti pokušavaju da uspostave prijateljski odnos u toku samo jednog vikenda. Uz Nenada Jezdića koji tumači glavni lik, oca Kašiku, značajnu ulogu u filmu, sina Ognjena, imao je mladi glumac, dečak Vasa Vraneš.

„Nenametljivo, voajerski, ’iz ruke’, uvek u neposrednoj blizini glavnih aktera, s akcentom na detalje u kostimu i rekviziti koji su karakteristični za Kašikin svet, želim da pokažem odnos njih dvojice - sina, koje se tek sprema da zakorači u svet i oca koji je na zalasku, u rezimiranju, turbulentog, naizgled luksuznog, a u osnovi turobnog, mučnog i dobroj meri promašenog života. Ali niti on može da vrati život unazad, niti dečak može da ima drugog oca. To je taj otac i to je taj život, jedan jedini,“ istakao je reditelj Momčilović.

Kašika (Nenad Jezdić), sredovečni beogradski kriminalac, pripadnik stare škole, zarobljen u vremenu kada je bio u punoj snazi, žarko poželi da provede vikend sa Ognjenom, jedanaestogodišnjim sinom iz prethodnog braka. Bivša supruga mu izlazi u susret jer je svesna činjenice da se Kašiki bliži kraj i da je to verovatno poslednji susret sina sa ocem. S obzirom da ga nije viđao pet godina jer je zbog ’malih komplikacija’ imao zabranu prilaska dečaku, Kašika pokušava da po ubrzanom kursu u sina utisne sve ono što on smatra važnim za život i preživljavanje na ulici i da istovremeno iz malog istera sve ono što je po njegovom mišljenju mekano, slabašno i devijantno.

Ognjen, odrastao u savremenom wi-fi okruženju, iz virtuelnog, munjevito, bez vremena da dođe do daha, upada u podzemni svet svog oca koji pokušava nemoguće - da u nekoliko dana isporuči svu toplinu, iskustvo i mudrost koje poseduje, istovremeno pokušavajući da kao ’pravi beogradski šmeker’ od malog sakrije svoju bolest...

U ostalim ulogama našli su se: Srna Lango, Anja Alač, Jelena Đukić, Ana Radović, Marko Gvero, Bojan Lazarov, Miljan Davidović. Gost na filmu je fudbaler Vujadin Savić.

Producent: Igor Turčinović, direktor fotografije: Dalibor Tonković, scenograf: Boris Deheljan, kostimografkinja: Jelena Petrović, Monta: Petar Jakonić

Film je podržan od strane Filmskog centra Srbije