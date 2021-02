Veliko otkriće u Pompeji: Pronađena izvanredno očuvana kola (FOTO)

U iskopinama tog antičkog grada, u takozvanoj vili Čivita Đulijana, pronađena su izvanredno očuvana kola, za sada jedinstven pronalazak te vrste u Italiji.

Kola su vanredno dobro očuvana, obojena u crveno sa rafiniranim erotski inspirisanim dekoracijama, i ukrasima u kositri i bronzi, otvorima za bukete cveće, čak tragovima jastučića, i otiscima klasja pšenice koji su vidljivi na sedištu.

