SVE JE PRIZNAO! Princ Hari: Pio sam i drogirao se zbog majčine SMRTI! Megan je htela da se UBIJE tokom trudnoće! ŠOK ZA ŠOKOM!

Britanski princ izazvao potres emotivnom ispovešću u prvom od pet delova dokumentarca o mentalnom zdravlju "The Me You Can't See"

Britanski princ Hari, mlađi sin prestolonaslednika princa Čarlsa, ponovo je izazvao zemljotres u Bakingemskoj palati, nakon emotivne ispovesti u prvom od pet delova dokumentarca o mentalnom zdravlju "The Me You Can't See"! Domaćin intervjua ponovo je bila voditeljka Opra Vinfri, kojoj je princ Hari otvoreno pričao o nepoznatim detaljima života u kraljevskoj porodici.

Pokušavao da ne misli na majku

Riđokosi vojvoda od Saseksa je otkrio i zbog čega je odlučio da napusti kraljevsku porodicu i sa suprugom Megan i sinom Arčijem preseli se prvo u Kanadu, pa u SAD (Kalifornija). Hari je rekao kao su problemi počeli kada mu je poginula majka, princeza Dajana (avgust 1997). Imao je samo 12 godina:

U jednoj rečenici: - U sećanju s majčine sahrane ostao mi je zvuk konjskih kopita, nisam smeo da pokažem osećanja - Vreme provedeno u vojsci mi je bio najsrećniji period jer tamo nisam imao poseban, kraljevski tretman - Članovi porodice su mi rekli da igram po pravilima i da će mi život biti lakši - I dalje se osećam kao da sam u kraljevskoj porodici iako sam van nje - Jedini način da se oslobodite jeste da kažete istinu o tome šta vas muči - Ljudi koji su povređeni u mladosti, ako to ne prebole, kasnije to ne mogu da kontrolišu

- Sve priče o tom događaju su odmah prekidane. Glava mi je bila u pesku. Kad su me pitali kako sam, rekao bih dobro. Nikada nisam bio srećan ili tužan, samo dobro. To je bio najlakši odgovor. Otac je meni i Vilijamu govorio: Kako je bilo meni, tako će biti i vama. To nema smisla, to što ste vi patili ne znači da moraju i vaša deca da pate.

Hari kaže kako nije želeo da misli na majku... - Ako bih mislio na nju, onda ispliva činjenica da je ne mogu vratiti i to će me samo rastužiti. Koji je smisao razmišljanja o nečemu tužnom, koji je smisao razmišljanja o nekome koga ste izgubili i ko se više neće vratiti. Jednostavno sam odlučio da ne razgovaram o tome.

Kad je odrastao, bilo je još gore, čekale su ga kraljevske obaveze... - Svaki put kada bih obukao odelo i kravatu, preznojavao sam se, srce mi je lupalo i pre nego što bih izašao iz kuće. Imao sam napade panike. Hteo sam da pijem i da se drogiram. Između ponedeljka i petka nisam se opijao, ali u petak ili subotu uveče popio bih količinu alkohola za nedelju dana. Nisam se opijao zato što sam uživao u tome nego zato što sam hteo nešto da sakrijem.

Zahvaljujući Megan - Na terapiji četiri godine Hari je otkrio da već četiri godine ide na terapiju kako bi se izlečio od prošlosti i da ga je supruga ohrabrila da potraži pomoć: - Išao sam kod doktora opšte prakse, psihoterapeuta, alternativnih terapeuta, bio sam kod raznih stručnjaka, ali tek kad sam upoznao Megan, shvatio sam da ću izgubiti ženu s kojom sam želeo da provedem ostatak života ako ne krenem na terapiju i ne dovedem sebe u red.

Megan u depresiji

Princ je otkrio i da je njegova supruga Megan Markl u januaru 2019. pomišljala na samoubistvo: - Bila je trudna sa Arčijem kada mi je rekla da pomišlja na samoubistvo i da je depresivna. Odustala je zbog mene, jer nije želela da izgubim još jednu ženu u svom životu, i to dok nosi naše dete. Najstrašnije je bilo to što je ona bila prisebna, nije bila luda, nije pila tablete ili alkohol. Usred noći su je te misli probudile. Nisam znao kako da reagujem. Obukli smo se i uz policijsku pratnju otišli na dobrotvornu akciju. Pred kamerama i reflektorima smo se pravili da je sve u redu. Tada sam shvatio da nas dvoje možemo da nastavimo kao Hari i Megan.