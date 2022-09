PUTINOV SNIMAK KOJI JE UZNEMIRIO JAVNOST: Nastavljaju se spekulacije o njegovom zdravlju - sve oči su uprte samo u jedno

Ruski predsednik Vladimir Putin delovao je uznemireno tokom posete ruskoj pokrajini Kamčatki na dalekom istoku — noge su mu se tresle u toku govora, prenosi Njujork Post. On se vrpoljio kroz Nacionalni ekološki omladinski forum na Kamčatki u ponedeljak, i viđen je kako se vrpolji na svom mestu dok se obraća ruskim studentima.

Neki su to videli kao još jedan dokaz Putinovih navodnih zdravstvenih problema, jedan od nekoliko primera čudnog ponašanja za koje su kremlinolozi i zapadne obaveštajne agencije podjednako rekli da pojačavaju izveštaje da ruski moćnik brzo umire, najverovatnije od raka. Nagađanja su u izobilju, uprkos suprotnim izjavama direktora CIA-e Vilijama Bernsa i šefa britanskog MI6 Ričarda Mura.

Berns je, govoreći na Aspenovom bezbednosnom forumu u julu, rekao da je čovek iz KGB-a koji je postao predsednik "puca od zdravlja". Mur - govoreći odvojeno, ali na istoj konferenciji - bio je direktniji: "Nema dokaza da je Putin bolestan“, rekao je on.

Dok se u ponedeljak obraćao gomili ruske omladine, Putinov ton je bio morbidan.

"Postoji izraz, i ko god da mi je o tome pričao, obećao sam da ću ga nekada naglas isričati u javnosti. Morate živeti za nešto za šta ćete umreti — koliko god to izgledalo čudno u vašem humanitarnom polju, ovo je nešto za šta vredi živeti", nastavio je on.

