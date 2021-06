PRVI PUT U ISTORIJI: Rimski Кoloseum otvara svoje podzemlje! Ovde su gladijatori čekali borbe!

Nije samo da je prvi put u 2.000 godina otvoreno područje opisano kao "srce" građevine - otkako su podzemni nivoi ili "hipogej" bili mesta na kojima su gladijatori i životinje čekali pre nego što bi krenuli u borbu, već je ovo i prvi put u istoriji ovog spomenika da je javnosti bilo dozvoljeno da tu uđe.

Sada će turisti moći da šetaju prolazima na drvenoj platformi i da se dive hodnicima i lukovima koji su povezivali hipogeje između soba u kojima su gladijatori i životinje čekali pre ulaska u liftove koji bi ih katapultirali u arenu.

The Colosseum's underground areas — where gladiators and animals were kept in rooms before taking elevators onto the arena floor — have been opened to the public for the first time in the building's history. https://t.co/pmM6X9tawr