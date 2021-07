NEMICA DOBILA NA LUTRIJI ALI ZABORAVILA DA PROVERI TIKET: Listić vredan 33 MILIONA evra nosila u tašni nedeljama! Sada menja život

Kako su saopštili u sredu, 45-godišnja žena jedina koje je jedina dobitnica izvlačenja 9. juna, imal aj etačnih sedam pogodaka na listiću nemačke lutrije, preneo je AP.

- I dalje mi se vrti u glavi pri pomisli da sam nekoliko nedelja neoprezno nosila skoro 33 miliona evra u torbici - rekla je nakon što je shvatila da je dobitnica.

WOW: A woman carried a $39 million winning ticket in her purse for weeks without realizing it.https://t.co/92G5bSzhvc