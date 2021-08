STIŽE CALL OD DUTY: VANGUARD! Najavljen sa kampanjom u II svetskom ratu (VIDEO)

Activision je zvanično najavio Call of Duty: Vanguard, sledeći naslov u izuzetno popularnoj franšizi, uz kratki teaser video.

Iako ne otkriva mnogo - video se sastoji uglavnom od snimaka četiri različite lokacije na kojima svako ima misteriozno lice - čini se da će se igra odigrati tokom Drugog svetskog rata, verovatno na četiri fronta rata.

Detalji su trenutno jasni, ali više će biti otkriveno o Call of Duty: Vanguard-u na događaju u Battle Royal igri, Call of Duty: Warzone 19. avgusta.

Join the #BattleofVerdansk and experience the worldwide reveal of Call of Duty: Vanguard



📅 - 8/19

🕥 - 10:30am PT

📍 - Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA — Call of Duty (@CallofDuty) 16. август 2021.

Call of Duty: Vanguard razvija Sledgehammer Games, koja je predvodila Call of Duty: Advanced Warfare i Call of Duty: VVII. Nova igra stiže dok država Kalifornija tuži Activision Blizzard zbog navodnog negovanja kulture “stalnog seksualnog uznemiravanja”.