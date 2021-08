SLUČAJNO OTKRILI OSTRVO: Nova najsevernija kopnena tačka na svetu (FOTO)

Otkriće je usledilo u trenutku dok arktičke nacije - Sjedinjene Države, Rusija, Kanada, Danska i Norveška vode bitku za kontrolom nad Severnim polom udaljenim oko 700 km prema severu, kao i za okolno morsko dno, za prava na ribolov i pomorske puteve koji su nastali otapanjem lednika zbog klimatskih promena.

- Nije nam bila namera da otkrijemo novo ostrvo - rekao je Rojtersu polarni istraživač i voditelj istraživačkog objekta Arktičke stanice na Grenlandu Morten Raš. - Otišli smo tamo po uzorke.

Naučnici su isprva mislili da su stigli na Oodaaq, ostrvo koje je 1978. otkrio danski istraživački tim. Tek su kasnije, proveravajući tačnu lokaciju, shvatili da su stupili na drugo ostrvo, koje se nalazi 780 metara severozapadno.

