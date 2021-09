OVO JE TAJNA NJEGOVE SREĆE! Dobio je čak tri puta na lutriji, a svaki put je uradio istu stvar!

- Bilo je to na Dan rada. Tako da je za mene to bilo baš lepo iznenađenje- rekao je Sploun koji je pokupio svoju nagradu u sredu a koja iznosi 70.800 dolara nakon što se odbiju takse, prenosi Njujork dejli njuz.

Međutim, Sploun ima ''bogatu istoriju'' što se dobijanja na lutriji tiče.

Terry Splawn of #Concord is no stranger to good luck. In fact, a Labor Day $100,000 win made Splawn a three-time winner of a big #NCLottery prize! “It’s unbelievable,” he said. “It certainly is fun to win.” Congrats, Terry! https://t.co/3NLVYeralN pic.twitter.com/i46oC0uXZ6