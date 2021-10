Poslala je DEKI PISMO - ono pravo, pisano rukom, a kada je njoj stigla pošta NIJE MOGLA DA ZAUSTAVI SUZE

Svi koji su imali sreće da odrastu uz bake i deke znaju koliko znači ta ogromna i nesebična ljubav.

Da su upravo oni najjači zaklon od roditelja i svih njihovih zahteva, rame za plakanje, i osobe kojima je najviše stalo do vašeg osmeha i ugođaja. Tako se i jedna mlada devojka na Tviteru pohvalila pismom koje je dobila od svog deke!

Arhaični metod komunikacije je ovih dana oživeo, tačnije, oživela ga je mlada devojka koja je poslala svom deki pismo! Pravo, rukom pisano pismo. Iako se nije nadala njengovom odgovoru, on je stigao i njenoj sreći nije bilo kraja, ni suze radosnice je nisu zaobišle.

DOBILA SAM PISMO OD DEKEE!!!!! 😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/v5FZ7w2f4P — Pola čovek pola 🤦‍♀️ (@MinaSelakovic) 03. октобар 2021.

Mlada studentkinja Mina Selaković je poslala pismo, a dekin odgovor glasi ovako:

- Ćao moja najbolja i najpametnija unuko. Dobio sam tvoje pismo i mnogo sam se obradovao. Sa ovim pismom hoću da ti poželim mnogo sreće u svom školovanju, ja u to nikada nisam sumnjao, i uvek sam se hvalio da si ti moja najpametnija unuka. Gde god da se sastanem sa nekim ja pričam o tebi. Micko, sve najbolje ti želim, i da upišeš tu drugu godinu. Mnogo pozdrava tebi i tvojoj cimerki, odgovorio je deda.

Slobodno možemo reći da je ovaj Tvit istopio srca mnogih tviteraša:

- Divno! Čuvaj ga kao najveće blago! I dedu i pismo.

- Šta bih dala da deda može da mi napiše pismo. Divno

- Kakav kralj, naklon do poda.

- Rasplaka me.

- Živeo deda :)

Ona je i na svom Fejsbuk nalogu podelila kao je bila jako tužna i da je u tom trenucima odlučila da baš svom deki pošalje pismo:

"Pre par dana sam mom dekari napisala pismo i poslala ga. Tog dana sam bila jako tužna, ali sama pomisao na njega mi uvek da, ne samo motivaciju, nego i nadu. Shvativši da on nije svestan koliko je značajna figura u mojoj svakodnevnoj borbi za neodustajanje, odlučih da mu to i napišem. Iako je on sa svojih 80 godina vitalniji i u boljoj kondiciji od mene, znam da treba da cenim svakim momenat proveden sa njim kao blago. Nisam očekivala da ću zapravo i dobiti pismo od njega. Mislila sam da, iako dobijem, biće ili 2 rečenice ili će biti malo krivudaviji rukopis moje mame. Prevarila sam se. Najslađa prevara ikad. Volim svog dekaricu mlekaricu!"

I tu se nizali komentari ljudi koji nisu krili svoje oduševljenje povodom ove po svemu interesantne prepiske koja krasi jedan odnos unuke i deke.

Pre svega zato što se upravo u ovim jednostavnim redovima i između njih vidi koliko znači podrška i ljubav, bez obzira na generacijski jaz. Upravo nam ovo pokazuje da prave vrednosti nikada ne izlaze iz mode.



Lepotu jednog lepog odnosa između najstarijih i najmlađih delova porodice treba negovati, kao i sve dobre stvari u životu. A na tome se se radi, one se ne podrazumevaju. Tako da eto ideje kako malim gestovima da usrećite one koji su vas odgajali, šetali, hranili, kupovali slatkiše i igračke od malih nogu.