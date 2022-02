(FOTO 18+) PORNO GLUMICA OTKRILA BIZARNE ZAHTEVE: Ovo su najčudniji fetiši klijenata, za brdo para RADI SVE

Sin Sejdž, porno glumica koja više od 20 godina igra u filmovima za odrasle, otkrila je kako su izgledali najčudniji zahtevi koje je ispunila.

Sin Sejdž, porno glumica koja u filmovima za odrasle glumi više od 20 godina, opisala je najčudnije zahteve koje dobija od muškaraca. Pored najvrelijih scena koje izvodi, Sin zarađuje visoke sume novca i preko OnlyFans stranice. Osim toga, ova porno glumica i producira filmove, a kada se udala za dugogodišnjeg partnera, odlučila je da svoj posao nastavi, ali isključivo sa ženama.

U razgovoru s koleginicom, rediteljkom, Holi Rendal na podkastu "Unfiltered", Sin je podelila neke od bizarnih zahteva koje dobija od svojih pretplatnika na platformi za odrasle.

"Radim sve vrste videa. Čega se god možete setiti, to ću vam snimiti, ma koliko bizarno bilo. Samo ne znam hoćete li moći baš sve što zamislite da priuštite", započela je ova porno glumica.

Kako kaže, tokom svih ovih godina, imala je najčudnije zahteve, a neke odlično pamti i dan danas.

"Jedan od najčudnijih zahteva je bio kada je jedan tip tražio da se igramo s malim Barbi lutkama i da uz to nosimo gumene rukavice", ispričala je Sin, ističući da je ona trebalo da guši i potapa barbike u vodu.

Još jedan čudan zahtev bio je da se Sin pretvara da doživljava paranormalno iskustvo.

"Jednom sam morala da se pretvaram da sam pljačkaš koji ulazi u kuću, a da u kući bude duh koji me tuče. Tako da, jednostavno sam morala da se bacam po sobi i pretvaram se da me udaraju i mlate. To mi je bilo stvarno zabavno", rekla je.

Glumica je rekla da se ponosi time što ispunjava zahteve svojih obožavalaca i to prema njihovim detaljnim opisima.

"Ako naručite personalizovani video od mene, najvažnije mi je da se pobrinem da dobijete tačno ono šta ste tražili. Kada dobijem zahteve sa što više čudnih fetiša, zbog kojih moram upotrebiti svoj glumački talenat, stvarno se potrudim da budem kreativna s tim. To je stvarno zabavno", priznala je Sin koja i dalje uživa u kreiranju sadržaja za odrasle.