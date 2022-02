MRTVAČKI MOST JE NAJJEZIVIJE MESTO U SRBIJI: Kruže priče se tamo noću čuju JEZIVI KRICI KOLJAČA I SILOVATELJA!

Legende o ovom mestu u Srbiji lede krv u žilama!

Mrtvački most je most koji se nalazi na Staroj planini, neposredno ispod sastava Toplodolske reke i Visočice između sela Temska i Topli Do, a legende o ovom mostu lede krv u žilama. Leva strana reke nad Mrtvačkim mostom zove se Mrtvina, a meštani se plaše da pređu preko mosta zbog duhova koji, prema legendi mogu da vas odnesu, pa se savetuje da nosite nešto teško sa sobom dok prolazite tuda.

Kako kruže priče, sa ovog mesta se noću čuju krici jer sa ovog mosta prolila krv dva puta u reku. Tu prema legendi, noću vrište duše dušmana, odnosno turskih nasilnika, koji su po stazi klali, silovali, palili i pljačkali. Vrište za svojim životima, nerođenom decom.

"Ljudi koje sam pitao saglasno su mi pričali da se na starom mostu, koje je bio na mestu gde je i današnji, vodila borba između hajduka i Turaka. Hajduci su napravili zasedu u strani, današnjoj Mrtvini. Turci su se pred današnjim Mrtvačkim mostom odmarali, ali im je straža zaspala. Na to su hajduci napali, Turci su primili borbu i u toj borbi je poginuo turski vođa Husein na samom mostu. Od tada se on zove Mrtvački most - napisao je I. Krajač u "Hrvatskom planinaru" davne 1926. godine, kada je putovao ovim delom Srbije.

Dve decenije kasnije ovo isto mesto je bilo poprište još jedne bitke pa se pojavila još jedna legenda o najjezivijem mestu u Srbiji.

Za vreme Drugog svetskog rata, znatno jaču jedinicu bugarske fašističke vojske, pobedio je nišavski partizanski odred na Mrtvačkom mostu. Sukob se odigrao 23. matra 1944. godine, stradalo je oko 40 boraca, a nekoliko je odnela reka i njihova tela nikad nisu pronađena. Danas o ovom okršaju svedoči spomenik, postavljen na mestu gde su preminuli hrabri borci, a smatra se da su se tu spojili duhovi Turaka i pobijenih Bugara.