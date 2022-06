BABA VANGIN NAJPRECIZNIJI SANOVNIK: Evo šta znači ukoliko sanjate GROBLJE ili MRTVOG GAVRANA!

Baba Vanga je jedna od naših najpoznatijih pororočica, čija se predviđanja i dalje ostvaruju. Za njen sanovnk se smatra da je jedan od najpreciznijih!

Pronađite pojam koji ste sanjali i saznajte šta vam vaša podsvest poručuje:

AKROBACIJE – ako ste sanjali da neke osobe oko vas izvode nakakve akrobatske vežbe, pokušajte da izbegnete putovanja, jer možete doživeti neugodnosti.

AMBIS – ako ste sanjali da padate u ambis, to predskazuje neku opasnost, a u ređim slučajevima psihički poremećaj. Ambis, u stvari, predstavlja samog snevača. Upadati u ambis označava da morate preispitati svoju dušu i odnos prema samome sebi i upozorava da ne smete samog sebe lagati.

AUTOMOBIL – voziti automobil pod bilo kojim okolnostima označava da morate uložiti mnogo truda za postizanje svojih ciljeva. Ako ste sanjali da imate nov i lep automobil, davno željeni, znači mogućnost sreće u ljubavi.

AZIL – nalaziti se u azilu, označava tugu i raskid jednog prijateljstva, koje vam mnogo znači. Takođe označava i strah od samoće, i strah od gubitka voljenih.

AVION – leteti avionom ili se nalaziti na aerodromu znači biti ambiciozan. San predskazuje situacije ekonomske prirode, koje mogu biti vrlo povoljne. Takođe predskazuje i uspeh. Ako ste sanjali da avionom letite kroz gustu maglu, to vam san ukazuje na neke uznemiravajuće misli koje vas pritiskaju.

ABAŽUR – očekuje vas iznenadni put, na kojem ćete imati poslovnog uspeha

ABAŽUR – srušen – posao vam se neće isplatiti

ABDICIRATI – izneveriće vas prijatelj

ABNORMALNOST – rešenje briga

ABONOSOVINA – pažljivo potpisujte dokumenta

ABORTIRATI – ogovaraće vas neko iz najbližeg okruženja; briga za duži period

AVANTURA – promena sredine

AVAN – prazan – neodlučni ste

AVAN – tucati nešto u njemu – dolazi vam draga osoba

AVGUST – leti – uspeh

AVGUST – zimi – neočekivani put

AVERZIJA – prevara od najbližih u porodici

AVET – neočekivana prevara od koga je niste očekivali ili skrivate strast koja vas obuzima

AVIJATIČAR – uspeh u društvu

AVOKADO – dinamičan ljubavni život

AGENT – pregovori sa njim – prijatna promena sredine

ADVOKAT – neprijatnost, briga, izdatak

BALKON – ako sanjate da se nalazite na balkonu ili u snu vidite neku osobu na balkonu, to ukazuje na određene probleme u budućnosti. Ako sanjate balkon koji se ruši, to znači labilnost vaše sentimentalne veze.

BANKA – sanjati banku nije baš neki dobar znak. Sanjati da ste u banci ili samo da ste videli banku, ukazuje na neke ekonomske probleme i poteškoće. Verovatno ste zabrinuti za svoje materijalno stanje, pa san ukazuje na to da za sada ne vidite rešenje te situacije.

BANKET – prisustvovanje banketu u snu ukazuje na svađe i neugodnosti u porodici. Često ukazuje na prepreku koju vam predstavlja neko iz vaše rodbine.

BAR – ako ste sanjali da ste u baru sami, onda se čuvajte lažnih prijatelja. Ako ste sanjali da ste u baru sa puno prijatelja, to ukazuje na veliku ljubavnu strast.

BRŠLJAN – je veoma lep san. Videti granu bršljana ukazuje na sreću na sentimentalnom planu. Verovatno ćete sresti partnera koji podseća na onog pravog ili pravu, ili ćete doživeti strasnu ljubav.

BICIKLO – voziti biciklo nizbrdo ili uzbrdo označava trenutak neodlučnosti i govori da ćete uskoro morati da rešite neki problem koji vas dugo tišti.

BOJE – može se dogoditi da sanjate neki san u kojem preovlađuje određena boja, nezavisno od sadržaja sna. U tom slučaju svaka boja ima svoje značenje. Bela boja je uvek povoljna i označava radost u porodici. Plava boja je dobra za pitanja srca. Crvena boja predskazuje svađe. Žuta boja ili narandžasta ukazuje na statično stanje, izvesno vreme ne treba očekivati nikakve značajnije promene u životu. Zelena boja najavljuje putovanje ili kontakte u oposlu sa osobama iz dalekih krajeva. Crna boja je povoljna za ekonomska pitanja.

BOL – ako u snu osetite fizičku bol (koji inače ne odgovara stvarnosti), to ukazuje na poteškoće u emotivnom životu ili poslu. Naročito zubobolja označava probleme na emotivnom planu. Stomačni bol ukazuje na probleme na poslu. Bol u nogama je povoljan znak.

BOLESNIK – san je dokaz psihičkog nemira. Sanjati da ste bolesni, ukazuje da se bojite da se suočite sa realnošču, a takođe označava i veliku nelagodnost u vezi nekoga ili nečega. Poseta bolesniku označava dobijanje dobrih vesti.

BOLNICA – nalaziti se u bolnici, ili pak biti podvrgnut operaciji je loš znak. Ukazuje na strah od bolesti ili zabrinutosti za sopstveno zdravlje. U snu žena, ukazuje na skriveni strah od starenja i gubljenja lepote i šarma.

BRADA – sanjati sopstvenu bradu ili pak tuđu, može imati više značenja. Ako je brada prilično duga i neuredna, očekuju vas prijatne novosti na ekonomskom planu. Ako je brada seda, bela ili proređena, san predskazuje nesuglasice na poslu.

BROD – ploviti brodom po mirnom moru je vrlo dobar znak, problemi su iza vas, u vašu dušu se uselio mir i spokojstvo. Plovidba po uzburkanom moru označava uznemirenost zbog neprijatnih situacija, koje su vam prouzrokovale bol i tugu.

BIČ – označava situaciju ili period u kome ćemo steći autoritativnost ili superiornost.

BUNAR – predstavlja buđenje starih ili rađanje novih želja. Takođe, može da znači našu novonastalu vezanost za okultno.

BIK – predstavlja stabilizaciju neke kolebljive situacije.

CRKVA – nalaziti se u snu u crkvi, označava vašu želju za mirom. Verovatno ste prolazili kroz period većih konflikata i crkva, nezavisno od svog religioznog značenja, predstavlja pomirenje sa samim sobom kao i traganje za srećom. Ako sanjate da ste u crkvi i prisustvujete čudnim ili groznim događajima, onda to govori o vašem osećanju krivice u odnosu na neku osobu.

CVET – sanjati cveće bilo koje vrste i boja ukazuje na povoljniji finansijski period. Označava pravi trenutak za preduzimanje i rizičnih poduhvata. Takođe i pravi trenutak da se okušate na nekim igrama na sreću.

CRNO – sanjati snove obojene sa puno crne boje znači da smo ispunjeni negativnim emocijama i da treba da se preispitamo.

CRVENA – sanjati snove sa puno crvene boje predskazuje razbuktavanje stare ili rađanje nove ljubavi.

ČAMAC – ako ste u snu u malom čamcu i veslate, možete očekivati neku vrstu unapređenja u poslu kao i zahvalnost u vezi izvršenih zadataka. Ako se pak vozite motornim čamcem, onda je to još bolji san i ukazuje da nailazi srećan period u kojem će vam sve polaziti za rukom.

ČEKIĆ – ako sanjamo čekić, znači da nas naša podsvest opominje da odustanemo od neke nezdrave, agresivne ideje.

ČABAR – prazan – šteta ČABAR – pun – lova do krova

DAVLJENJE – sanjati da se daviti označava nepoznatu opasnost. Videti prijatelja ili vama drage osobe koje se dave, pa čak i nepoznate osobe, označava da ćete dobiti veći novčani iznos. Tonuti lagano u neku neodređenu tečnost je tipičan san za nekoga ko prolazi kroz teži period

DELFIN – videti delfina u snu nije povoljan znak. Obično označava gubitak nekih dobara i ekonomske teškoće. Takođe ukazuje na to da u snevača preovlađuju izvesne negativne strane njegove ličnosti u ovom periodu.

DELIKT – počiniti delikt u snu znači da ćete uskoro savladati nekog neprijatelja. Prisustvovati deliktu, označava vašu tugu, komplekse, inferiornost i uopšte loš trenutak.

DETE – uopšte posmatrano, ovo je vrlo povoljan san koji predskazuje uspehe. Ako ste sanjali da držite dete u naručju ili ga dojite, to znači da ćete sa uspehom završiti sve započete poslove.

DIJAMANT – je veoma srećan san. ispuniće vam se sve želje. Takođe označava moguće dobitke na lutriji ili čak nasledstvo. Sanjati da posedujete mnogo dijamanata, može ukazivati i na vašu zasada neostvarenu želju za većim prosperitetom i uspehom.

DRVO – san je uopšteno povoljan. Videti drveće predskazuje dobre novosti. Sanjati drveće u cvetu, najavljuje sreću. Zeleno, raskošno drveće simbolizuje provesionalne uspehe. Penjati se na drvo simbolizuje brzi prelazak preko prepreka. Odmarati se u senci drveta označava radost i ugodna osećanja. Međutim, ako u snu oštetite drvo i ono umire, to označava gubitak neke drage osobe.

DOJITI – je povoljan san. Sanjati da ste u povoju kao beba i da sisate majčino mleko predskazuje brak za neženje, očinstvo za one koji nemaju dece i bogatstvo za onoga ko živi od sopstvenog rada. Sanjati da dojite dete predskazuje nenadani dobitak novca. Trudna žena koja sanja da biva dojena od sopstvene majke, rodiće devojčicu.

DUGA – videti dugu u snu znači da ćete krenuti na dugo putovanje, a moguće je i promena mesta stanovanja kao i promena sentimentalne veze. Dakle, predskazuje potpuno nov život u pozitivnom smislu.

DUGMAD – san predskazuje neuspehe i razočarenja u ljubavi. Za ćenu je to odličan san, označava novac, zgoditke, ekonomske uspehe.

DVOBOJ – izazvati ili biti izazvan na dvoboj ili uopšte prisustvovati dvoboju ukazuje na vaše poteškoće sa prijateljima. Verovatno ste se posvađali sa nekim od njih ili u odnosu na njega osećate krivicu, ili se pak plašite da ne izgubite veoma dragu osobu. Uopšte, san ukazuje da nastupa period usamljenosti za vas.

DABAR – poslušajte svoju savest

EHO – nije jednostavno tumačiti ovaj san, koji nije uvek pozitivan, ali gotovo nikada ni negativan u potpunosti. Čuti u snu sopstveni glas koji se vraća kao eho, blizu ili daleko, ukazuje na potrenu da vaše misli budu prihvaćene od vaše okoline. Čuti kao eho glas drugih, ukazuje strah da zaboravite nešto što je vama nametnuto ili loše prihvaćeno.

EKSPLOZIJA – sanjati eksploziju često je vezano za osećanje, posebno za seksualnost. Videti eksploziju-vatromet, ukazuje na potrebu da date i pogodite ali u pozitivnom smislu. Ukazuje na želju da komunicirate sa drugima. Kada se eksplozija okonča mrtvima, ranjenima ili krvlju uopšte, može značiti strah od neuspeha, ali koji se u stvarnosti neće pokazati kao tačan. Naprotiv, doživećete trijumf.

EVAKUISATI SE – ne rizikujte bez potrebe

FABRIKA – loš znak u pogledu profesionalne situacije. Ako sanjate da radite u fabrici, to predskazuje probleme i svađe sa pretpostavljenima i sa osobama od kojih zavisi vaš posao.

GOLUB – predskazuje srećne događaje u porodici, odličan ishod posla i početak iskrene ljubavi. San ukazuje da ste nežne i osetljive prirode, podložni sentimentalnostima i idealizovanju.

GROBLJE – sanjati groblje nije loš predznak, naprotiv, najavljuje eventualno nasledstvo ili dobru zaradu.

GROM – iznenađenje koje bitno menja neko naše ustaljeno uverenje.

GAVRAN – mrtav – ispraviće vam se učinjena nepravda

HEROJ – sanjati sa se ponašate kao heroj ili da vas takvim smatraju drugi, predskazuje pomirenje nakon žestoke svađe.

HITNA POMOĆ – označava gubitak drage osobe u prenosnom smislu. Osoba do koje vam je stalo udaljava se od vas, što će vam prouzrokovati patnju.

HOTEL – je negativan san s obzirom da je hotel mesto privremenog boravka. Sanjati da se nalazite u hotelu ukazuje na vaš nemir i zabrinutost. Verovatno postoji nešto što vam ne ide kako valja u vašoj porodici, a trenutno ne vidite rešenje za svoje probleme.

HAJKA – obezbedićete starost vlastitim rezultatima rada

IGLA – svi mali šiljati objekti su simbol prepreka i poniženja. Takođe otkrivaju sumnje i opsesije na seksualnom planu. Sanjati da ste se uboli ili da vas je neko ubo, tipičan je san za nekoga ko je seksualno nezadovoljan.

IGRA (PLES) – predskazuje uspeh u ljubavi i na poslu. Posmatrati druge kako plešu ukazuje na skore novosti u vezi nekog vašeg rođaka.

INOSTRANSTVO – putovati u inostranstvo brodom ukazuje na promene u vašim planovima, ili na mogućnosti promene posla. Ako sanjate osobe koje odlaze u inostranstvo, to ukazuje da ste u prednosti nad vašim suparnicima. Ako se pak nalazite u stranoj zemlji, očekujte uspeh u igri na sreću ili nenadani priliv novca.

ISPIT – često se sanja polaganje nekog ispita. Ukazuje na zabrinutost u vezi neke odluke koju bi trebalo doneti ili u vezi sopstvenog posla. O bilo kakavom ispitu da se radi, san otkriva nesigurnost, strah i nerešene probleme.

JASTUK – ako padate na gomilu jastuka ili pak vidite jastuke u snu, to ukazuje na vaše duboko nezadovoljstvo sentimentalnom situacijom. Očekuju vas svađe sa partnerom, a možda i raskid.

JAGNJE – san donosi sreću, naročito na emotivnom planu. Predskazuje divnu ljubavnu priču, punu nežnosti i topline.

KANAP – značenje kanapa varira u zavisnosti od funkcije koju ima u samom snu. Ako je to neka vrsta prepreke, to je znak budućih neugodnosti. Ako je to neka vrsta potpore, ili držača (na primer: držati se za kanap) onda predskazuje srećan i miran period u porodici. Kada kanap ima čvorove, to govori da ste željni iskrenog i dobrog odnosa sa partnerom.

KIT – je odličan predznak. Označava veliko poboljšanje porodičnih i sentimentalnih odnosa. Osećate se dovoljno zaštićeni na sentimentalnom planu. KRILA – kao i pero, vezuje se za pojam letenja i za ideju bekstva. Ako sanjate da letite ili da imate krila, znači da prolazite kroz odličan period.

KOLAČI – jesti kolače znači da ćete uskoro čuti vesti od drugih osoba. Kolači predstavljaju period pun osećajnosti. Stoga sanjati kolače znači da se osećate zaštićenim i da je naredni period ugodan i smiren.

KOLEVKA – prvenstveno je ženski san. Kolevka koja se ljulja sa detetom ukazuje na ostvarenje nada. Prazna ili slomljena kolevka koja izaziva nelagodan osećaj, ukazuje na refleksiju bolne situacije kroz san.

KOSA – kada je kosa u centru pažnje u nekom snu, onda nema značaja da li je kovrdžava ili ravna, da li je ima mnogo ili malo. Naprotiv, najznačajniji je osećaj koji kosa u vama izaziva. Ako imate normalan osećaj ili osećaj zadovoljstva, onda san ukazuje na snagu i vitalnost. Ako je to osećaj neurednosti, neprijatnosti, san ukazuje na lične probleme. izgubiti kosu u snu znači da prolazite kroz period nesigurnosti, osećate se slabi i bez energije.

KONJ – sanjati pitomog ili poslušnog konja je divan san. Predskazuje dobru zaradu i odlične poslove. Sanjati da jašete zaplašenog konja koji vam se propinje, znači da ćete imati nekakve nesporazume na poslu.

KUPANJE – ako sanjate da se kupate u svežoj i bistroj vodi, imaćete uspeha u poslu. Inače je to i period dobrog zdravlja. Sanjati da se kupate odeveni ili pak na neki neuobičajen način, predskazuje neke nepoželjne događaje. Kupati se u vreloj vodi je naročito nepoželjno, jer predskazuje težak period.

KUĆA – sanjati kuću je dobar znak. Što je kuća solidnija i gostoljubivija, lepša i dopadljivija, to san više otkriva period velike emotivne stabilnosti i ostvarljivih želja. Kuća je tipičan san srećne osobe.

KANDŽE – ako se prsti pretvaraju u kandže to znači da smo prema nekome okrutni i nepravedni. Ako se u snu vide ptice izraženih kandži znači da smo nečija žrtva.

KRISTAL – označava neka nestabilna i nejasna osećanja i predstojeće dileme.

KOSTI – predskazuju razočarenja i osiromašenja.

KRV – ako je san praćen osećanjem prijatnosti predskazuje neočekivanu radost, a ako je ispunjen osećanjem nelagodnosti, upozorava nas na opasnost i moguć gubitak.

LANAC – tesno je povezan sa ljubavnim doživljajima. Biti u lancima je znak razočarenja i tuge. Ukazuje i na vašu potrebu za promenama i novim ljubavnim doživljajima.

LETO – ako u zimskom periodu sanjate da je leto i velika vrućina, znoj i letnje boje, sve je to odličan predznak. Ukazuje na moguće pohvale i zadovoljstvo.

LIFT – sanjati da ste u liftu (sami ili sa drugim osobama), označava uspeh u poslu. Ali ako ste ostali zaglavljeni u liftu, to govori da prolazite kroz negativan period, osećate se usamljenim, neshvaćenim i plašite se budućnosti.

LOV – asocira na traganje a još češće na uhodjenje. Prevashodno je muški san, koji otkriva nezadovoljstvo. Ako vidite sebe u lovačkom odelu, to govori da imate nerešene probleme kojih se želite osloboditi.

MAČKA – je san koji često govori o ženstvenosti. Za ženu, san može da govori o narcizmu, a često govori o velikoj sigurnosti u sebe. Ako mačku sanja muškarac, to ukazuje na brige u odnosima sa partnerkom, strah od gubitka ljubavi. Videti crnu mačku u snu znači da će vas neko izneveriti.

MEDVED – videti medveda u snu je loš znak. Ukazuje na predosećanje ekonomskih teškoća. Ubiti medveda je pak dobar znak. Ako se borite sa medvedom, onda budite spremni da se borite sa osobama koje po svaku cenu žele da vas u nečemu spreče.

MESO – ako sanjate da jedete meso, to je dobar znak. Ukazuje na buđenje vaše svesti i na period pun energije, vitalnosti i seksualnosti. Ako osećate gađenje dok jedete meso to vam san ukazuje na neke seksualne probleme.

MRAK – nalaziti se u mraku na neodređenom mestu i osećati strah, znači da ćete na poslu imati povoljne trenutke. Izaći ćete iz kriznog perioda te vas očekuju uspesi.

MUZIKA – retkost je čuti muziku u snu, jer je san prevashodno vizuelna emocija. No, neke osobe ipak sanjaju muziku, što je nesumnjivo pozitivan san i ukazuje na veliku sreću na sentimentalnom planu. San gotovo uvek prati i osećanje mira i vedrine, te se odnosi isključivo na sentimentalni život onoga ko sanja. Antički mudraci su smatrali da samo veoma srećne osobe sanjaju muziku, koja je jezik osećanja.

MANTIL – sanjati sebe u mantilu znači da smo predmet velikih spletki.

MAČ – predskazuje situaciju u kojoj ćemo morati da se ponašamo maksimalno taktično i mudro kako bismo prošli sa što manje problema i posledica.

NASLEDSTVO – nemojte da vas utisak sna prevari. Naslediti nešto ukazuje na gubitak novca i strah od siromaštva.

NOVAC – sanjati da ste zaradili puno novca ili pak da manipulišete sa puno novca je odličan predznak, ukazuje na sreću, dobre vesti, probleme koji će se briljantno rešiti. Izgubiti novac u snu govori o nezadovoljstvima koja dolaze ne samo na ekonomskom planu, već i u drugim oblastima.

NOŽ – predskazuje gubitak novca, pogotovo zbog nekakvih loših investicija. Ako je nož sašiljen, to je loš znak, itete u susret periodu velike zabrinutosti. Ako sanjate da ste se ranili nožem, kontrolišite svoje emocije jer prolazite kroz period velikih uzbuđenja.

NJIVA – raditi na njivi (orati, sejati) je dobar predznak naročito za one koji razmišljaju o braku. Njiva, naime, simbolizuje porodicu, decu i sve porodične vrednosti. Sanjati pustu njivu ili pokrivenu snegom ili ledom, ukazuje na vaše potrebe za nežnostima koje vam nisu uzvraćene.

NJAKANJE – loše vesti NJIHATI – nekoga – previše verujete osobama koje ste nedavno upoznali NJIHATI SE – ako budete oprezni uspećete u nakanama NJUŠKA – na svom licu – nemate razloga da se plašite novih poslova NJUŠKA – na nečijem licu – previše ste poverljivi

ODELO – ovaj san u principu nagoveštava promene na ekonomskom planu. Ko sanja da je odeven u skupoceno odelo, treba da obrati pažnju na moguće ekonomske gubitke. Ko sanja da je odeven u sirotinjsku odeću može računati sa poboljšanjem na ekonomskom planu. Ako muškarac sanja da je obučen u žensko odelo, neka se pričuva ekonomskih promašaja. Suprotno, žena obučena u muško odelo, može očekivati uspehe na poslu. Žena obučena u venčanicu može računati na zgoditak u igrama na sreću.

OGRLICA – nositi oko vrata vrednu ogrlicu je loš znak. Ukazuje da ste opterećeni kompleksom manje vrednosti koji vam onemogućava da se iskažete onako kako biste vi to želeli.

ORAO – orao koji leti je predznak pobede i snage, s obzirom da orao predstavlja snažnu intelektualnu aktivnost. Jato orlova predskazuje uvećanje bogatstva, materijalnog i duhovnog. Videti orla koji se ustremljuje na žrtvu je san koji predskazuje neugodnosti.

ORATI – je odličan predznak. Imaćete velike rezultate i zadovoljstva u vezi vaših aktivnosti.

ORMAN – je uglavnom ženski san. Pun orman ukazuje na mpguće materijalne dobitke. Takođe govori o vašoj seksualnoj situaciji koja je komplikovana.

OSTRVO – zateći se sam na pustom ostrvu, govori o vašoj samoći i problemima. Ko sanja ostrvo, ima želju za bekstvom, neostvarene želje za putovanjima, avanturama, novim iskustvima i nostalgiju uopšte. Ostrvo ukazuje i na seksualno zadovoljstvo.

OTAC – vizija oca u snu je česta pojava. Pojava roditelja u snu govori o izuzetnoj potrebi za zaštitom i nežnošću. Ako očev lik zauzima izuzetno mesto u snu, ako je strog i autoritativan, to ukazuje na prilično izražen osećaj krivice i nesposobnosti da se oslobodite velike vezanosti za porodicu.

OLUJA – oluja predskazuje uzbuđenja. Može biti znak osude i kazne, a takođe i neke panične situacije.

ODRON – rušenje nečega što smo smatrali temeljnim i sigurnim.

PAS – sanjati psa bilo koje rase, koji je prijateljski raspoložen, govori o vašoj potrebi da budete voljeni, da pored sebe imate iskrenu i nežnu osobu koja će vas štititi. Sanjati krvoločnog psa, znači da ste zabrinuti u emocionalnom smislu. Sanjati štene otkriva vrtloge u porodičnom i sentimentalnom životu.

PITI – ako sanjate da ste jako žedni i da puno pijete (a da pri tom to nije stvarna potreba), onda san ukazuje da prolazite kroz dosta konfuzan period na sentimentalnom planu. Takođe san označava sigurnu potrebu za novim emocijama.

PRSTEN – ako žena sanja da dobija prsten, to označava sreću u emotivnom životu. Videti neudatu ženu koja na ruci nosi prsten, označava ljubavne probleme. Nositi na ruci ili dobiti na poklon prsten čudnog oblika, ukazuje na to da ćete uskoro izneveriti nekog prijatelja.

PRIJATELJ – ako sanjate dobrog prijatelja, čuvajte se osoba koje su inače ljubazne prema vama, neko nešto radi protiv vas. Sanjati prijatelja koga dugo niste videli, najavljuje pismo ili neočekivanu poruku.

PROVALIJA – uopšte rečeno, san nije popzitivan te govori o periodu punom teškoća i nesigurnosti. Verovatno snevač prolazi kroz specifičan period u svom životu ili se nalazi pred izborom koji mu zadaje dosta problema. Pasti u provaliju u snu, govori da imate strah da ne pogrešite u nečemu što treba da učinite.

POLJUBAC – sanjati da ljubite nepoznatu osobu ukazuje na predispoziciju za preljubu. Primiti poljubac od prijatelja, znači da dolazi period razočarenja.

POMOĆ – uopšteno, je odličan predznak. Ko sanja da pruža pomoć (ili čuje povike ‘u pomoć’), doživeće iznenadnu sreću. To je pravi trenutak da se prihvatite rizika.

POTKROVLJE (TAVAN) – je simbol promena, kako u pozitivnom tako i u negativnom smislu. Sanjati trošno potkrovlje ili tavan, ukazuje na moguće promene stana ili radnog mesta. Sanjati da živite u čistom i modernom potkrovlju ukazuje na novine na sentimentalnom planu.

POTOP – ako se u snu nađete usred nekog potopa, znači da se vaši problemi polako rešavaju i da vam sledi period energije i efikasnosti.

POVOJ – sanjati da imate povoj oko očiju ili vidite nekoga ili nešto zamotano nije dobar predznak. San govori o vašem strahu od nekoga ili nečega, te da prolazite kroz period velike nesigurnosti.

PUSTINJA – je loš san. Ukazuje na period pun teškoća, naročito u odnosima sa okolinom. Izgubiti se u pustinji, ukazuje da izbegavate obaveze i odgovornosti, da se plašite nečega ili nekoga.

PIŠTOLJ – glas koji će bitno uticati na nas.

PESNICE – ukazuje na predstojeću problematičnu i konfliktnu situaciju.

RADITI – u snu često otkriva prilično zbrkanu psihičku situaciju. San govori o tome da se nalazite u nezadovoljavajućoj situaciji iz koje teško nalazite izlaz.

ROGOVI – rogovi u snu imaju različita značenja, nekada pozitivna a nekada negativna. Imati rogove na glavi znači da se plašite neke vrste duela sa nekim ili pak da se plašite da vas neko ne prevari. Videti rogove na nečijoj glavi označava želju za dominacijom nad nekom osobom, ali i određenu opasnost za snevača. Sanjati puno životinja sa rogovima je pozitivan san, jer najavljuje pozitivan period.

RUŽA – sanjati ružu označava želju za ljubavlju, naročito u ženskom snu. Sanjati buket ruža ukazuje na potrebu da na pozitivan način ostvarite vaše želje vezane za porodicu.

RANA – ako vidimo ranjene osobe znači da smo nekoga (ne)svesno povredili, a ako smo mi ranjeni – neko će povrediti nas.

SAMOSTAN – ući u snu u samostan govori da ćete biti nagrađeni ili pohvaljeni za napore učinjene u skoroj prošlosti. Uopšte, ovaj san ukazuje na ponovo sticanje vedrine i oslobađanje od tereta.

SLEPAC – sanjati osobu koja ne vidi, znači da se plašite drugih ljudi, da imate dosta neprijatelja, i uopšte, san govori o vašem strahu da vas prijatelji ne iznevere. Ako pomažete slepom čoveku u snu, to znači da san ukazuje na moguću fascinirajuću avanturu.

SLON – ovaj san je dobar što se tiče vaših poslova. Ukazuje na zahvalnost i eventualno unapređenje, kao i mogućnost ličnog uspeha uopšte. Videti slona u cirkusu je loš san jer govori o nekim neprijatnostima u vezi dragih osoba.

STENA – je simbol stabilnosti. Obično je stoga pozitivan san, jer predstavlja nešto snažno, sklonište ili zaštitu oupšte. Ukazuje na period odlučnosti. Ako pak stena u snu predstavlja prepreku i izaziva strah, ako je crna ili preteća, onda san govori o velikim poteškoćama u realnosti u ostvarivanju ciljeva.

SVADBA – videti svadbu ili svadbenu ceremoniju u snu, ukazuje na konflikte između vaših osećanja i poslovnih obaveza. San takođe ukazuje i na kratkotrajnu sreću iza čega sledi period problema.

SVEĆA – teško je razdvojiti pojam sveće od pojma vatre. Sanjati odaje osvetljene svaćama, ukazuje na potrebu za ljudskom toplinom, nežnošću i razumevanjem. Ako sanjate ugašenu sveću sa neprijatnim ostatkom mirisa, to vam san ukazuje na neprijatne događaje i nailazeće nevolje.

SVETIONIK – označava novonastalu situaciju za koju će se vezati neke naše velike nade.

ŠKOLA – san predskazuje brige. Ako sanjate da se nalazite u školi, to znači da će vas neko prekoriti za nešto što ste pogrešno učinili. Ako je san mučan, govori vam o unutrašnjoj nestabilnosti iz koje ne umete trenutno da nađete izlaz.

ŠEŠIR – nositi šešir na glavi (naročito ako ga u stvarnosti ne nosite) ili pak sanjati osobe koje imaju šešire na glavi, govori o mogućem značajnom putovanju.

ŠTAP – se u stvari smatra oružjem i viđen u snu govori o vašoj želji za vlašću i pobedi nad neprijateljima. Možda ste pretrpeli neki poraz zbog čega želite da se osvetite. Ako sanjate da hodate oslanjajući se na štap, to vam san govori da prolazite kroz period razmišljanja, te da ste trenutno zatvoreni prema spoljnjem svetu.

ŠUMA – sanjati da se šetate kroz gustu šumu, znači da ste veoma sigurni u svom poslu. Sanjati da ste se izgubili u šumi, znači da se plašite samoće.

ŠAV – očekuju vas povećani novčani izdaci

TRAVA – sanjati zeleni travnjak je dobar znak, označava period sreće i zadovoljstva, nova prijateljstva. Trava je čest simbol ženstvenosti i ukazuje na nežnost, nostalgiju i trenutnu duhovnu slabost.

TRČANJE – sanjati da trčite je uvek znak potrebe za bekstvom. Ako brzo trčite, to znači da se želite osloboditi situacije u kojoj se smatrate nepoželjnim. Naglo se zaustaviti u trčanju, znači da niste u stanju da se oslobodite nekoga ili nečega što vam inače smeta. Biti ometan u trčanju i ne stizati do cilja označava nesigurnost. Ne uspevate da se oslobodite problema.

TORBA – torbica i tašna su znaci ženstvenosti. Ako je to ženski san, označava strah i potrebu za zaštitom, kako i nedostatak vere u sebe. Ako muškarac sanja da kupuje tašnu, ili u snu vidi veliku ili malu tašnu bilo koje boje, govori o erotskom nezadovoljstvu.

TREŠNJA – ima konkretno značenje. Doživećete ljubavnu strast, potpunu i sveobuhvatnu.

VAZDUH – topao vazduh predskazuje srećan period. Ako je vazduh hladan, to govori da nailazi period teškoća. Ako je vazduh čist a nebo plavo, to vam san govori da ćete imati uspeha na svim poljima u narednim danima.

VODA – sanjati vodu je obično dobar predznak jedino ako se ne radi o vodi koja sve uništava oko sebe, a u tom slučaju san predskazuje opasnost. Piti vodu znači uspeh u poslu. Sipati vodu znači ponovo osvajanje voljene osobe. Slomiti čašu punu vode najavljuje ozdravljenje neke bliske osobe.

VODOPAD – označava zabrinutost zbog porodice. Takođe označava nesigurnost, koja proizilazi iz teške porodične situacije.

VOJSKA – biti deo vojske ili videti ljude koji se bore ukazuje na buduće teškoće. Ako ste učesnik bitke to vam san govori o konfliktnom stanju vašeg duha i unutrašnjeg nezadovoljstva.

ZAMAK – dosta često se javlja u snovima. Ako je zamak izolovan i teško se do njega dolazi, okružen močvarama ili čudnim životinjama, ukazuje na usamljenost i potrebu za zaštitom. Ako u snu zamak predstavlja utočište za snevača ili je gostoprimljiv i dopadljiv, onda najavljuje veoma plodonosan period .

ZUBI – ako ste u snu izgubili zub, to vam san ukazuje na period teškoća. Ako ste u snu videli bele zube, to vam san najavljuje značajan susret. Biti kod zubara u snu, znači da se morate pripaziti prijatelja, jer među njima ima i neiskrenih.

ZVONO – čuti zvono u snu ili pak zvoniti je znak unutrašnjeg nemira i opasnosti. Označava zaplašenost snevača, te govori da se zbog nesigurnosti u budućnost snevač stalno vraća u prošlost.

ZASTAVA – zastava koja se vijori u snu znači simbol pobede na svim poljima. Ako je na podu, zgužvana ili na pola koplja znači velike probleme.

ZMIJA – označava podle i podmukle osobe, naše neprijatelje koji se spremaju na akciju.

ZEMLJOTRES – burna i značajna promena u životu.