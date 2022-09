JU, ŠTA JE OVO?! CEO KOMŠILUK POSLE OVOG PRIZORA NA NOGAMA: Bizarno stvorenje uočeno u gvožđari, niko ne sme da priđe! EVO KAKO IZGLEDA! (VIDEO)

Za sada neidentifikovani, mršavi, buljavi sisar, koji pritom nije imao krzno, se u videu dugom četiri sekunde pentrao po policama u gvožđarskoj radnji. Prema izveštajima, životinja je viđena kasno uveče 24. avgusta i ponovo 25. avgusta, a komšiluk se okupio da bi video čudnog stvora u akciji, nakon što se vest proširila.

Snimak je na Tviteru podelio novinar Siraž Nurani.

– Gledajte – Čudna životinja je viđena u okrugu Muzafarpur u Biharu. Okupila se velika gomila da vidi ovu životinju – napisao je on uz video.

#Watch - A strange animal has been seen in Muzaffarpur district of #Bihar. A large crowd gathered to see this animal.#India #Bihar #Shocking #Viral #Video #Animal #Muzaffarpur #News #viralnews #breaking #IndiaNews #strange pic.twitter.com/4rzFkT6qnE