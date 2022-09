Dobre vesti za gejmere! PUBG: Battlegrounds je od januara potpuno besplatan

Iz kompanije Krafton kažu da se igri svakog dana priključi više od 80 hiljada novih igrača.

To znači i veće prihode, uprkos tome što se PUBG: Battlegrounds više ne plaća, mada nije naznačeno koliko je za to zaslužan prvi PUBG, a koliko novija igra PUBG: New State Mobile.

PlayerUnknown’s Battlegrounds je odigrala ključnu ulogu u popularizaciji battle royale žanra, ali je njena popularnost počela značajno da opada od početka 2018. godine. Nekoliko faktora je doprinelo tome da se smanji broj igrača, a jedan od glavnih je taj što igra više nije predstavljala nešto novo, budući da se beta verzija pojavila 2017. godine – igrači se brzo zasite.

Borba protiv onih koji su varali u igri je takođe uzela svoj danak, a uspon srodne, ali besplatne igre Fortnite je samo pojačao probleme koji su i ranije postojali.

Besplatni režim izgleda popravlja situaciju, budući da igre zarađuju i kad ne koštaju ništa – strastveni igrači žele nove predmete i skinove, a trenutak kada uđu u neki svet koji ih potpuno obuzme je momenat kad kompanija počne da zarađuje.