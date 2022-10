GROB ISUSA HRISTA OTVOREN JE PRVI PUT POSLE DVA VEKA - Arheolozima su klecala kolena zbog onoga što su videli i doživeli

Grob Isusa Hrista u crkvi "Svetog groba" u Jerusalimu već decenijama od raspadanja štiti metalna konstrukcija, koja priteže mramorne blokove nagrižene od vremenskih neprilika i uticaja hodočasnika i turista. Više od dva veka bio je potpuno zapečaćen, a onda su ga prvi put naučnici otvorili pre šest godina.

Hrišćanske zajednice u Svetoj Zemlji nekoliko meseci pre toga započele su obnovom teško oštećenog Isusovog večnog mesta.

Prema verovanju, telo Isusa Hrista položeno je 33. godine ispod stene koja se nalazi u ovoj svetinji.

Asombroso...quienes cuidan la iglesia del Santo sepulcro:

Iglesia Griega Ortodoxa,

Católica Romana y

Armenia Ortodoxa, control primario, y están las copta,

etíope ortodoxa y

siriaca

