MAJMUNICA KOJA JE ŽIVELA SAMA DOBILA MAJMUNČE! Svi su bili u ŠOKU, a sada napokon znaju njenu TAJNU: Evo odakle je došla beba!

Sada, dve godine kasnije, nakon DNK testa koji je urađen iz uzerka uzetog od mladunčeta, u zoološkom vrtu su otkrili ko je otac. Čak su postavili i teoriju o tome kako su se giboni parili.

Test je pokazao da je otac - Ito, 34-godišnji držeći gibon, koji je bio u susednom ograđenom prostoru, u vreme kada je Momo otprilike ostala u drugom stanju.

Iz zoološkog vrta su saopštili da veruju da su Momo i Ito uspeli da se pare kroz malu rupu u čeličnoj ploči između svojih kaveza. Rupa je bila prečnika oko 9 milimetara.

