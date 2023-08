PA OVO JE HIT! KAKO PIŠETE SLOVO 'X'? Evo šta to govori o vašoj ličnosti (FOTO)

Analitičarka rukopisa Keti Meknajt objasnila je za portal Prevention.com šta način pisanja slova "X" govori o ličnosti. Na slici možete videti grafički prikaz koji predstavlja osam mogućih načina pisanja slova "X", a u nastavku pročitajte šta o svima njima kaže Meknajt:

Meknajt je inače analizirala rukopise brojnih poznatih i slavnih, od Opre Vinfri do Baraka Obame. Većina ljudi u anketi kaže da "X" pišu tako što najpre povuku kosu crtu s leve na desnu stranu, a zatim povlače preko toga drugu kosu crtu (broj 7 na slici). Analitičarka ističe kako je to ujedno i ispravan način pisanja tog slova.

- To je balansirani način pomicanja olovke. Promislite: pišemo s leva na desno, od leve do desne margine. Započinjemo sa pisanjem na levoj strani i nastavljamo na desno. Započinjemo na vrhu i nastavljamo prema dnu stranice - objašnjava ona. Sve drugo promatralo bi se kao regresivni ispad, a to, nastavlja analitičarka rukopisa, pokazuje buntovništvo, negativan odnos prema sebi i neprekidan život u prošlosti.



1. Ako X pišete počevši od donjeg desnog ugla, to govori da želite da napredujete, ali ste zapeli u prošlosti.

2. Ako počinjete iz donjeg levog ugla, a zatim iz desnog, vi ste otpadnik koji silno želi da se katapultira iz svoje prošlosti, ali teško vam je da krenete napred.

3. Počevši pisanjem iz gornjeg desnog ugla pokazujete da ste buntovnik bez razloga.

4. Zato što vam je samo druga crta koju pišete onako kako bi trebalo, iz gornjeg desnog u donji desni ugao, to govori da pokušavate da se fokusirate na budućnost, ali deo vas još mami da se vratite u prošlost, kao da vozite čitavo vreme gledajući u retrovizor.

5. Ispravan je samo prvi deo pisanja koji započinjete od gornjeg levog prema donjem desnom uglu, ali drugi deo kad iz donjeg levog krećete prema gornjem desnom uglu otkriva da ste čovek koji se ne slaže sa postojećim pravilima. Dobro je živeti po svom, zar ne?

6. Budući da započinjete iz donjeg levog ugla, vi pratite trendove i dobro se snalazite u tome.

7. U školi ste vrlo verovatno učili da pišete baš na ovaj način. To indicira da ne želite da izbegavate normu i volite red i mir.

8. Ako započinjete u gornjem desnom uglu, više volite da razmišljate izvan okvira.

