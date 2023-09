NASA ODRŽALA KONFERENCIJU U TAJNOSTI - Šta ako moćni teleskop otkrije vanzemaljce?!

Američka svemirska agencija NASA održala je u tajnosti konferenciju na kojoj se raspravljalo o tome šta ukoliko moćni teleskop "Džejms Veb" otkrije postojanje vanzemaljaca, piše Dejli mejl.

Navodi se da je Mišel Taler, pomoćnica direktora NASA za naučnu komunikaciju, izjavila je da su u toj agenciji otvoreni za mogućnost da će ovaj teleskop, lansiran na Božić 2021. i vredan deset milijardi dolara, potvrditi postojanje novih oblika života.

Teleskop "Džejms Veb" je lansiran kako bi rešio misterije našeg solarnog sistema, otkrio udaljene svetove oko drugih zvezda i ispitao misterioznu strukturu i poreklo našeg univerzuma i mesta koje naša planeta zauzima u njemu, navodi se na zvaničnom internet sajtu NASA.

Taler je na konferenciji u Njujorku izjavila da te misterije uključuju i otkriće vanzemaljaca.

- Mi zapravo radimo na potrazi za vanzemaljskom inteligencijom. Postoje naučnici koji na nebu traže znakove vanzemaljskih civilizacija. Imali smo konferenciju o tome šta će se dogoditi ako svemirski teleskop "Džejms Veb" posmatra atmosferu neke planete koja kruži oko druge zvezde i mi vidimo stvari koje ne izgledaju prirodno - rekla je Taler.

