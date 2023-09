MNOGI OVO NE ZNAJU! Obratite pažnju na novu stavku u ugovoru, zbog koje će vas venčanje koštati mnogo više od dogovorenog

Na povećanje cena najviše je uticala hrana, poskupljenja energenata, ali i skok plata radne snage.

Boško Bubanja predsednik "Ivent Industrije Srbije" istakao je da, pored poskupljenja cena samog zakupa prostora, sada restorani imaju mogućnost da "koriguju cenu na minimalno do 15 odsto na već dogovoren iznos".

On je istakao da je sada neophodno zakazati venčanje do godinu dana ranije, a cene zakupa prostora umesto od 35 do 40 evra sada iznose 50 i 60 odsto.

- Najaktuelniji su maj i septembar. Međutim, ono što je malo negativna vest jeste povećanje cene, što je prouzrokovalo i povećanje cena marže do nekih 30 odsto. Na povećanje cena najviše je uticala hrana, poskupljenja energenata, ali i skok plata radne snage - kaže Bubanja.

On je istakao da je i novitet u ugovorima stavka u kojoj se mladencima napominje da je dogovorenu cenu moguće korigovati i do minimalno 15 odsto.

- Još jedna mala nepogodnost, za koju se nadamo da neće biti primenjivana, a to je da se mladencima prvi put u ugovorima i spominje stavka da restorani imaju mogućnost korekcije cene do same realizacije događaja. Poznato je da se svadbe zakazuju po godinu dana unapred... Sada dati cenu i čekati šta će biti za godinu dana nije tako jednostavno, zato je neko minimalno dozvoljeno odstupanje do 15 odsto. To je trend i širom Evrope, ugovorite restoran i datum, a jedno dve, tri nedelje pred sam događaj isporuči vam se račun - kaže Bubanja.

Kako Bubanja ističe, i gosti su sada svesni da u kovertu treba staviti nešto veći iznos novca nego ranije.

- Mladenci su bili u strahu kako će pokriti troškove, ali su sada gosti spremni da daju nešto više sada, još uz podršku roditelja i kumova koji uvek daju nešto više može da ostane i za neko lepo putovanje - kaže Bubanja za Pink.

On je istakao i da se uvek zna ko daje praznu kovertu, jer ona nikad nije potpisana, pa kad mladenci otpišu one potpisane tačno znaju ko im je doneo praznu.

Autor: