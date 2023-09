UPOZNALI SE PREKO APLIKACIJE, PA IZAŠLI NA PIĆE - Potpuni neznanac joj je zatim dao PORUKU UPOZORENJA

Korisnica X-a (bivši Tviter) koja se potpisuje kao Hadia podelila je neobično i otrežnjujuće iskustvo koje je doživela u kafiću na sastanku sa momkom.

Hadia je dogovorila kafu sa muškarcem kojeg je upoznala preko aplikacija za "muvanje". Pričali su, podelili životna iskustva, otkrili nešto o sebi, a onda se izvinio i otišao u tolalet. Dok ga je čekala, prišao joj je drugi muškarac i dodao joj je papirić na kojem je pisalo: "Previše loših znakova. Beži. Devojko, čuvaj se."

Hadia je objavila fotografiju uz komentar:

- Bila sam juče na kafi sa likom. Kada je otišao u toalet, jedan gej lik koji je sedeo iza mene mi je dodao poruku - rekla je ona.

Njeni pratioci su joj pisali da mora da je bilo mnogo loše kad je neko drugi priskočio u pomoć.

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note 😂😭😂😭 pic.twitter.com/LgIVsrvlwx